Bayer Leverkusen harkt ook Duitse Supercup binnen na strafschoppen tegen Stuttgart

Bayer Leverkusen heeft de Duitse Supercup op zijn naam geschreven. De ploeg van Xabi Alonso was zaterdagavond na strafschoppen te sterk voor VfB Stuttgart, dat vijftig minuten met een man meer speelde. Na de reguliere speeltijd stond een 2-2 gelijkspel op het bord.

Leverkusen won afgelopen seizoen de landstitel en werd bekerwinnaar, waardoor het in de strijd om de Supercup aantrad tegen de nummer twee van de competitie: Stuttgart. Alonso deed daarbij geen beroep op een groot aantal basisspelers.

Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Florian Wirtz en Patrik Schick namen allemaal plaats op de reservebank. Zij zagen hoe hun ploeg al na elf minuten spelen de leiding greep. Edmond Tapsoba leek de treffer op zijn naam te krijgen, maar zijn kopbal werd vlak voor de doellijn binnengetikt door ploeggenoot Victor Boniface: 1-0.

Heel lang kon de ploeg van Alonso niet genieten van de voorsprong, daar het amper vijf minuten later gelijk stond. De voorzet vanaf de linkerkant was van Maximilian Mittelstadt, waarna Enzo Millot kon afronden: 1-1.

Tot dat moment leek er niets aan de hand voor Leverkusen. De ploeg controleerde de wedstrijd en kwam er af en toe gevaarlijk uit. Dat spelbeeld veranderde compleet toen de ploeg verder moest met een man minder.

Op slag van rust liet debutant Terrier de bal van zijn voet springen, waarna hij dit probeerde te corrigeren met een tackle. De Fransman plantte zijn noppen daarbij op de enkel van Ermedin Demirovic en kon vroegtijdig inrukken.

Na rust lag het initiatief bij Stuttgart en was het Leverkusen dat zich beperkte tot verdedigen. Zo nu en dan liepen de gemoederen hoog op, wat onder meer Granit Xhaka op een gele kaart kwam te staan. De Zwitser speelde met vuur en ontsnapte aan een rode kaart.

Sebastian Hoeness besloot na een uur in te grijpen en onder meer Deniz Undav binnen de lijnen te brengen. Die wissel bleek een gouden greep, daar de Duitse spits slechts twintig seconden nodig had om Stuttgart aan de leiding te brengen.

De voorzet vanaf de linkerkant ging voorbij aan Demirovic, maar was wel besteed aan Undav: 2-1. Alonso bracht daarop Frimpong, Wirtz en Schick binnen de lijnen, maar het was Jeff Chabot die voor het grootste gevaar zorgde. De verdediger werkte de bal via de borst op de eigen paal.

Op het moment dat het geloof in in de BayArena wegebde en men zich leek te hebben neergelegd bij een nederlaag, richtte de ploeg van Alonso zich nog eenmaal op. Het bleek genoeg voor de gelijkmaker. Schick schoot raak op aangeven van Grimaldo.

En dus moesten voor het eerst sinds 2017 strafschoppen de beslissing brengen in de strijd om de Duitse Supercup. Daarin bleek Leverkusen te sterk door een misser van de nog jonge Frans Kratzig. Het is voor Die Werkself de derde prijs in een paar maanden tijd.