Hattrick Bourigeaud deert AC Milan niet dankzij Luka Jovic en Rafael Leão

AC Milan heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. Na de 3-0 zege op Stade Rennes in San Siro bleef donderdagavond een 3-2 nederlaag op Roazhon Park zonder gevolgen. Benjamin Bourigeaud was met een hattrick de grote man bij Rennes, maar doordat ook Luka Jovic en Rafael Leão scoorden, waren zijn treffers niet genoeg voor Rennes om door te bekeren.

Aan de kant van Rennes moesten de aanvallers Arnaud Kalimuendo, Martin Terrier en Amine Gouiri voor de broodnodige treffers zorgen. Milan trad aan met een sterke basiself. Zo stonden onder meer Tijjani Reijnders, Leão en Theo Hernández vanaf het begin op het veld. Spits van dienst was Jovic, die afgelopen weekend tegen AC Monza nog een directe rode kaart kreeg wegens een elleboogstoot.

Rennes trapte zijn voet in de beginfase al op het gaspedaal en werd daarvoor na tien minuten spelen beloond. Bourigeaud kreeg iets te veel ruimte rond de zestien van Milan en werkte de bal met een strak schot in de verre hoek: 1-0. Pulisic kreeg al snel de kans om gelijk te maken, ware het niet dat de Amerikaan de bal totaal verkeerd raakte.

Toch zouden de Milanezen al snel orde op zaken stellen. Reijnders stoomde op op het middenveld en gaf af op Hernández. De Fransman gaf voor bij de tweede paal, waar Jovic raak kopte: 1-1. Het was voor de Serviër alweer zijn elfde Europa League-goal in vijftien optredens.

Een flinke tegenvaller voor Rennes, dat dus weer minimaal driemaal moest scoren. Desondanks gaf Rennes niet op en les Rouges et Noirs kregen al snel een enorme kans via Kalimuendo, die van dichtbij via de grond nipt over schoot. Ook Arthur Theate liet na een grote mogelijkheid te benutten. De Belgisch international kopte uit een vrije trap naast.

De tweede helft begon net als de eerste uitstekend voor Rennes. Simon Kjaer haakte Terrier en dus ging de bal op de stip. Bourigeaud koos voor de rechterhoek en dat bleek een goede keuze: 2-1. Ook dit keer vervloog de hoop op een enorme stunt echter al snel. Leão hield de bal met het nodige geluk bij zich, slalomde langs Steve Mandanda en schoof binnen: 2-2.

Toch was het daarmee nog niet gedaan. Kalimuendo kopte tegen de hand van Jovic aan en na een VAR-check ging de bal op de stip. Bourigeaud ging andermaal achter de bal staan en schoot in dezelfde hoek raak: 3-2. Verder dan dat kwam Rennes echter niet meer.

