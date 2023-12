Hartman reageert op boze PSV-supporters: ‘Dat weet de buitenwereld helaas niet’

Maandag, 4 december 2023 om 15:38 • Noel Korteweg

Quilindschy Hartman heeft maandagochtend via Instagram gereageerd op meerdere boze PSV-supporters die dachten dat hij geen excuses heeft aangeboden aan Jordan Teze nadat de twee lelijk in botsing kwamen in De Kuip zondagmiddag. De 22-jarige Feyenoorder geeft aan wel degelijk excuses te hebben gemaakt. “Maar dat weet de buitenwereld helaas niet.”

Teze werd na de botsing minutenlang behandeld langs het veld alvorens werd besloten hem naar de kant te halen. Hartman kon de wedstrijd wel voortzetten, maar bleef in de rust achter in de kleedkamer omdat hij het gevoel had dat hij in minuut 25 pas op het veld stond.

Onder een Instagram-bericht van ESPN zijn boze reacties te lezen over Hartman. Zo is er onder meer kritiek over het feit dat de actie van de Feyenoorder geen kaart opleverde, maar ook dat hij geen excuses zou hebben aangeboden. Dat is niet het geval, reageert Hartman.

“Het eerste wat ik heb gedaan is uiteraard Teze een berichtje sturen nadat ik hem in het stadion al gesproken had en hem mijn excuses had aangeboden. Maar dat weet de buitenwereld helaas niet”, schrijft Hartman.

Teze liet maandag op Instagram weten dat hij nog hoofdpijn heeft, maar het wel goed met hem gaat. “Ik kan me niets herinneren van wat er is gebeurd. Alles wat er is gebeurd tussen het moment dat we het veld opkwamen tot en met dat ik op de fysio-tafel lag, weet ik niet meer.”

“Voor de rest ben ik oké, ik heb alleen wat hoofdpijn. En wat ik me wel kan herinneren is dat we hebben gewonnen”, sloot hij af met een kwinkslag.

Hartman liet zondagavond ook via Instagram weten hoe het met hem ging. De Feyenoorder kon de wedstrijd wél voortzetten, maar werd in de rust alsnog naar de kant gehaald. “Ik baal dat ik niet verder kon spelen vanmiddag”, was er te lezen.

"Ik voelde mij redelijk prima, alleen ik had het gevoel dat ik ineens in het veld stond in minuut 25. Ik kon me niets herinneren van wat ervoor gebeurd was." Hartman speelde ondanks het geheugenverlies daarna nog twintig minuten door. "Daarna moest ik eraf. Maar het gaat goed, buiten wat pijn aan m'n hoofd."