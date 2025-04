Quilindschy Hartman deed zaterdag negentig minuten mee bij Feyenoord, dat AZ met 0-1 versloeg en zeer goede zaken deed in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie. De linksback sprak na afloop over zijn optreden in Alkmaar en zijn toekomst in De Kuip.

''Het is nu de derde keer negentig minuten, en daar ben ik heel blij mee'', jubelt Hartman in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. ''Ik geniet echt van elke minuut. Elke week gaat het een stukje beter. Vandaag ging het volgens mij ook weer prima.''

''Langzamerhand kom ik er weer lekker in'', vervolgt de strijdbare vleugelverdediger van Feyenoord. ''Ik denk dat het in de eerste helft wel echt een wedstrijd was. Na rust waren wij eigenlijk alleen maar aan het verdedigen en werd het meer een vechtwedstrijd. Dan is het wel lekker dat we dat ook kunnen en ook tegen dat strijdplan van AZ bestendig zijn.''

Kraay wil daarna weten hoe Hartman aankijkt tegen zijn toekomst bij Feyenoord. De 23-jarige linksback beschikt in Rotterdam over een contract dat nog ruim een jaar doorloopt, maar dat wil niet per se zeggen dat hij ook komend seizoen in De Kuip te bewonderen is.

''Je hebt mij niet gehoord over vertrekken'', zo benadrukt Hartman. ''Ik ben net weer lekker bezig in het shirt van Feyenoord en heb het héél erg naar mijn zin bij de club. Wat ik net zeg: ik ben heel blij dat ik weer kan spelen en geniet van elke minuut'', aldus de verdediger, die intern regelmatig gesprekken voert.

''Ik heb inderdaad met Dennis te Kloese (technisch directeur, red.) gesproken. En we hebben afgesproken dat hij mij lekker met rust laat en ik lekker ga voetballen, zoals ik nu aan het doen ben. Na het seizoen kijken we verder en alle opties zijn gewoon nog open. Daar hoort contractverlenging ook nog bij. Hoe abrupt het in de media is gekomen afgelopen week slaat nergens op'', aldus de verbaasde Hartman.

Hartman doelt daarmee waarschijnlijk op het bericht van Voetbal International van afgelopen week. Clubwatcher Martijn Krabbendam meldde dat Feyenoord graag met de linksback wil verlengen, maar dat Hartman andere plannen heeft en aast op een zomers vertrek.