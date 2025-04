Harry Kane aast op wraak tegen Inter: 'Ze vierden het alsof ze al hadden gewonnen'

Bayern München staat er na zijn heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League niet al te best voor. De Duitsers verloren door een late goal van Davide Frattesi met 1-2 van Inter en Bayern-spits ergerde zich aan de feestvieringen bij de Italianen, zo liet hij na afloop weten.

Een prachtige teamgoal van Lautaro Martínez leverde Inter in de eerste helft de voorsprong op. Bayern kwam vijf minuten voor tijd op gelijke hoogte via Thomas Müller, voor Frattesi vlak voor tijd de 1-2 binnenschoot.

De middenvelder was door het dolle heen en trok naast zijn shirt ook zijn ondershirt uit, terwijl ook zijn teamgenoten volop genoten van het moment.

Vlak voor de 0-1 van Lautaro miste Kane een enorme kans op de 1-0. De Engelsman schoot in vrije positie tegen de paal. “Het gebeurt me niet vaak, maar dit is het leven van een spits. Soms gebeuren dit soort dingen. Het was zo’n dag," zei Kane na afloop in de mixed zone.

"Ik kwam van te ver en de bal belandde tegen de paal. Er waren ook een paar halve kansen in de tweede helft. Je moet de hoogtepunten met de dieptepunten nemen. Het mooie is dat ik kansen krijg en ik denk dat dat een positief gevoel geeft."

"Het was een moeilijke wedstrijd, Inter is een erg goed team. Maar ik denk dat we lange tijd de controle hadden, vooral in de tweede helft," vervolgde Kane.

"Ik vond ons dominant spelen. Het is teleurstellend om zo'n tegendoelpunt te krijgen. Het laat natuurlijk een slecht gevoel achter. We moeten er altijd in geloven dat we het tij kunnen keren. We zijn een gevaarlijk team tegen welke tegenstander dan ook."

"Ik weet dat ze het vierden alsof ze al hadden gewonnen, maar er staat nog van alles op het spel. Het verschil is één doelpunt en er moeten nog negentig minuten worden gespeeld”, aldus Kane. De return in San Siro vindt plaats op woensdag 16 april.