Harde kritiek op Erik ten Hag: ‘Hij heeft geen enkele speler beter gemaakt’

Zaterdag, 16 september 2023 om 14:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:06

Tim Sherwood heeft als analist van Sky Sports flinke kritiek geleverd op Erik Ten Hag. Volgens de voormalig manager van Tottenham Hotspur en Aston Villa heeft de Nederlander tot dusver geen enkele speler van Manchester United beter gemaakt. Daarnaast vindt Sherwood dat Ten Hag vorig seizoen niet goed is omgegaan met de onrust rondom Cristiano Ronaldo.

“Volgens mij heeft hij niet één speler beter gemaakt bij Manchester United”, begint Sherwood in de studio van Sky Sports. “Wie kunnen jullie opnoemen? Ik kan er niet één bedenken. Hij heeft getalenteerde spelers tot zijn beschikking, maar voor mijn gevoel heeft hij geen één van hen beter gemaakt.” Volgens de analist ging het vorig jaar nog wel iets beter.

"I'm not sure he [Ten Hag] has improved anyone at that football club" ?? Tim Sherwood has his say on Manchester United's current situation ?? pic.twitter.com/9lLuUwyYX2 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 16, 2023

“Toen heeft hij het nog oké gedaan. Hij kwam natuurlijk in een puinhoop terecht, hij kreeg te maken met de Ronaldo-situatie, maar hoe erg is dat nu eigenlijk? Een van de beste spelers ter wereld in je selectie. Daar had hij beter mee om moeten gaan, vind ik”, aldus Sherwood, waarna collega Paul Merson ook zijn mening geeft. “Ten Hag heeft een goede start gehad vorig seizoen, maar hij weet dat hij moet blijven winnen. Als hij zaterdag verliest van Brighton en woensdag van Bayern München, zal hij onder grote druk komen te staan.”

Dit seizoen behaalde Ten Hag tot dusver slechts zes punten in de eerste vier Premier League-wedstrijden. De thuisduels met Wolverhampton Wanderers (1-0) en Nottingham Forest (3-2) werden gewonnen, maar de krakers tegen Tottenham Hotspur (2-0) en Arsenal (3-1) verloren the Red Devils. Zaterdagmiddag trapt Manchester United op het eigen Old Trafford om 16:00 uur af tegen nummer zes Brighton & Hove Albion.