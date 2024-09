Frenkie de Jong sloot eerder deze week weer aan bij de groepstraining van FC Barcelona en inmiddels is er voor de middenvelder ook zicht op een rentree binnen de lijnen. Trainer Hansi Flick spreekt een voorzichtige voorspelling uit.

De Duitser werd daags voor het competitieduel met Villarreal gevraagd naar de fitheid van De Jong en Gavi. Laatstgenoemde is al sinds november vorig jaar uit de roulatie.

"Er bestaat een kans dat De Jong en Gavi hersteld zijn tijdens de volgende interlandbreak", zo vertelde Flick tijdens een persmoment. De eerstvolgende interlandperiode volgt in de eerste en tweede week van oktober.

"De Jong heeft, net als Gavi, geen gemakkelijke blessure. Ik ben blij met hoe hun herstel verloopt, maar ze hebben tijd nodig", legde de keuzeheer uit.

De Jong speelde sinds april dit jaar geen minuut meer. Maandag keerde hij terug op het trainingsveld, waar hij een deel van de groepstraining meedeed.

Mocht de voormalig Ajacied daadwerkelijk in oktober terugkeren in de wedstrijdselectie van Barcelona, wachten hem meteen spannende weken. Direct na de interlandbreak neemt Barça het op tegen Sevilla, Bayern München en Real Madrid.

Onder Flick is Barcelona sterk aan het seizoen begonnen, al liep het donderdag tegen de eerste domper aan. In de Champions League werd met tien man verloren van AS Monaco (2-1). In LaLiga is Blaugrana nog foutloos en staat het fier bovenaan.