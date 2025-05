Wojciech Szczęsny moet plek onder de lat bij FC Barcelona afstaan aan Marc-André Ter Stegen

Marc-André Ter Stegen staat zaterdagavond onder de lat bij FC Barcelona, zo bevestigt Hansi Flick vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met Real Valladolid. De 33-jarige keeper gaat zijn eerste minuten maken sinds 22 september, toen hij zwaar geblesseerd raakte op bezoek bij Villarreal.

Ter Stegen stond sindsdien liefst 214 dagen en 45 wedstrijden aan de kant. Barça handelde daarna razendsnel door Wojciech Szczęsny binnen te halen. De Pool was eigenlijk met pensioen, maar keerde terug in de voetballerij om bij de Catalanen aan de slag te gaan.

De keeper maakt een goede indruk onder de lat, maar moet zijn plek zaterdagavond dus afstaan aan Ter Stegen. “Marc zal morgen spelen. We kunnen de persconferentie direct beëindigen wat mij betreft”, lacht Flick.

“Het is goed voor keepers om wat minuten te maken en daardoor weer ritme op te doen. Marc is op de goede weg en hij traint fantastisch.”

“Ik denk er op dit moment niet over na om iets te wijzigen met het oog op het einde van het seizoen, maar misschien doe ik het wel. Zo staat het ervoor. Op dit moment zal Marc morgen spelen”, zegt de Duitser ietwat cryptisch.

Flick ging ook in op de inzetbaarheid van Robert Lewandowski en Alejandro Baldé. “We moeten afwachten hoe dat zich per dag ontwikkelt. Ze zitten op de goede weg, maar we zullen het moeten afwachten.”

“We kunnen geen risico’s nemen. Robert herstelt heel goed en we zullen het even aan moeten kijken met Baldé.” Flick bevestigt dat Lewandowski mogelijk op tijd fit is voor de return tegen Inter.

“Het gaat veel beter dan we verwacht hadden. Hij is een geweldige professional en geeft altijd honderd procent. Hij is dinsdag wellicht terug”, aldus de oefenmeester.