Hans Kraay junior sluit terugkeer bij Ajax helemaal uit: ‘Hij gaat verlengen’

Hans Kraay junior verwacht niet dat Joël Veltman op korte termijn terugkeert bij Ajax. De 33-jarige verdediger loopt komende zomer uit zijn contract bij Brighton & Hove Albion, maar zal waarschijnlijk verlengen.

Veltman daalde in de zomer van 2020 neer in de Engelse badplaats. Voor een relatief laag bedrag kon Brighton hem overnemen van Ajax.

In vierenhalf seizoen groeide de rechtsback annex centrumverdediger uit tot vaak gezien gezicht in de basisopstelling. Desalniettemin werd Veltman in Britse media onlangs gelinkt aan een terugkeer naar Amsterdam.

Reden genoeg voor Kraay om bij het jeugdproduct van Ajax aan te kloppen. "Hij speelt daar als een zonnetje”, wordt Veltman geïntroduceerd door de vaste tafelheer bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

“Hij doet het fantastisch en is razend populair. Ik zei tegen hem dat zijn naam rondzingt bij Ajax”, vertelt Kraay hoe hij het balletje opgooide.

Voorlopig zullen avances vanuit de Johan Cruijf ArenA afgewezen worden, verzekert Hansie. “Hij zegt: ‘Op dit moment geen Ajax. Ik ga gewoon nog een jaar verlengen.’"

Bij Brighton heeft Veltman weinig te zeggen over een eventueel nieuwe contract. The Seagulls beschikken over een eenzijdige optie om de verbintenis op te rekken.