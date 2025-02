Hans Kraay junior ontvangt van Feyenoorder veelzeggende eerste reactie op komst Robin van Persie

De aanstaande komst van Robin van Persie naar De Kuip houdt de gemoederen bezig, zo ook zaterdagavond na afloop van Feyenoords overwinning op Almere City (2-1). Givairo Read reageert als eerste selectiespeler op de komende trainer, wiens aanstelling een dezer dagen zeer waarschijnlijk officieel wordt aangekondigd.

Van Persie komt over van sc Heerenveen, waar hij pas acht maanden in dienst is. In Rotterdam keert de voormalig topspits terug op het oude nest.

Hij wordt de opvolger van Brian Priske. De afgelopen weken nam Pascal Bosschaart tijdelijk de honneurs waar. Maandag neemt Van Persie het stokje zo goed als zeker over.

Read werkte in de Feyenoord-jeugd al samen met de all-time topscorer van het Nederlands elftal. “Trainer Robin is een hele directe trainer”, laat de rechtsback weten voor de camera van ESPN.

“Hij heeft een duidelijk plan, weet wat hij wil doen en houdt zich daar aan. De assistent-trainers helpen hem daar echt mee. Dat kunnen we verwachten”, heeft Read een boodschap voor zijn teamgenoten.

Interviewer Hans Kraay junior denkt niet dat Van Persie veel concessies gaat doen in zijn speelstijl. “Opbouw van achteruit gaat hij zeker proberen met ons”, luidt de veelzeggende reactie van Read. “Maar we zien nog wel wat er gaat gebeuren.”

“Als het officieel is, zijn we blij dat hij er is. We gaan er alles aan doen om hem te helpen”, besluit achttienjarige verdediger.