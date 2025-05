Hans Kraay junior: 'Willem van Hanegem zei toen al tegen Feyenoord: 'Deze jongen loopt in je achtertuin, haal hem op!''

Hans Kraay junior is diep onder de indruk van Denzel Dumfries, zo laat hij blijken in zijn column voor Voetbal International. De journalist zag dat de 29-jarige back van Inter goed was voor twee goals en een assist tegen FC Barcelona. Kraay vindt de discussie of Dumfries wel in Oranje moet spelen ‘lachwekkend’.

De journalist hoeft niet lang na te denken als hij wordt gevraagd naar zijn speler van de afgelopen Champions League-week. “Lamine Yamal zal het vast niet met me eens zijn, maar ik kies voor Dumfries.”

“Elke keer overtreft hij zichzelf weer en vorige week was hij de Tovenaar van de Montjuïc. Twee goals en een assist tegen het grote Barcelona, dan ben je geen koekenbakker, hè? En wat voor goals ook”, vervolgt Kraay.

“Die eerste was een echte Dumfries-omhaal, niet fluweel, maar een giftige omhaal. Die tweede goal; er staan 22 man in de zestien en wie kopt er? Denzel op zijn giftige Denzel-manier. Dan ben je voor mij de Man of the Match.”

Kraay moet lachen om een recente discussie. “Ik hoorde een paar weken terug, na de goede wedstrijden van Oranje tegen Spanje, weer de discussie of Denzel wel in het Nederlands elftal moet... Lachwekkend!”

“Want nu lees en begrijp ik dat er nooit iemand aan Dumfries heeft getwijfeld. Sodemieter op! Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat Willem van Hanegem het wel altijd heeft gezien. Toen Denzel bij Sparta speelde, zei hij al tegen mensen van Feyenoord: ‘Deze jongen loopt in je achtertuin, haal hem op!’”

Kraay zag hoe verschillende rechtsbacks kansen kregen in Oranje, maar dat er altijd weer werd teruggevallen op Dumfries. De journalist noemt Joël Veltman, Kenny Tete, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Jeremie Frimpong en Lutsharel Geertruida. “Ronald Koeman is allang tot de conclusie gekomen dat Dumfries zijn man is.”