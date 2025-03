Hans Kraay junior gaat helemaal los over complete misser Bas Nijhuis en Danny Makkelie: 'Als je dit niet ziet...'

Bas Nijhuis en Danny Makkelie hebben vrijdagavond een overduidelijke rode kaart over het hoofd gezien in de Eredivisie, zo concludeert Hans Kraay junior zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De markante analist heeft geen goed woord over voor het arbitrale duo tijdens Almere City - NAC Breda (1-1).

Zo’n vijf minuten voor het einde van de eerste helft in het Yanmar Stadion ging Almere-verdediger Hamdi Akujobi over de schreef in de ogen van Kraay. Met een snoeiharde tackle op Kamal Sowah poogde hij de bal te veroveren, maar hij raakte vooral de tegenstander.

Scheidsrechter van dienst Nijhuis bestrafte de charge met een gele prent. Makkelie, die als VAR meekeek, riep zijn collega niet naar het scherm en zodoende bleef de oorspronkelijke beslissing staan, tot verbazing van Kraay.

“Ik ben fan van Bas Nijhuis, hij laat veel doorspelen. Maar even serieus, dit is echt een aanslag”, is de ESPN-analyticus glashelder.

“Dit is gewoon dik rood. Sowah is iets los van de grond. Als hij helemaal op de grond staat, breekt hij alles”, vreesde Kraay voor de gezondheid van de NAC-middenvelder.

“Dat Bas Nijhuis dit niet ziet, dat zou kunnen”, is de vaste Goedemorgen Eredivisie-tafelheer nog mild voor de fluitist. De videoscheidsrechter komt er minder goed vanaf.

“Maar onze topper Danny Makkelie, waar we best trots op zijn omdat hij FC Barcelona en Real Madrid fluit, is de VAR. Als je dit als VAR niet ziet, dan moet je gewoon zeggen dat je geen zin hebt om in dat hok te zitten. Dat mag je ook zeggen. Laten we een tijdje stoppen met de VAR, joh”, besluit Kraay.