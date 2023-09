Hans Kraay jr. windt zich op: ‘Wat is dit voor zelfmoordkeeper, man!’

Vrijdag, 29 september 2023 om 21:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:27

Hans Kraay junior maakt vrijdagavond in het schakelprogramma van ESPN rondom duels in de Keuken Kampioen Divisie gehakt van Thijs Jansen. De doelman van De Graafschap gaf in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade een hele riskante pass door het midden, wat balverlies en een tegendoelpunt opleverde. Gelukkig voor De Graafschap gebeurde dat overigens in buitenspelpositie. Kraay junior snapt werkelijk niet waar Jansen, die debuteert wegens een blessure van eerste keus Mees Bakker, mee bezig is tegen de koploper.

"Dit is tien keer erger dan Flekken met Frenkie de Jong", verwijst de analist naar een risicovolle pass van de Oranje-doelman in het EK-kwalificatieduel met Ierland (1-2) van begin september. Mats Wieffer wist met een sliding een tegentreffer te voorkomen, maar de Ieren kwamen kort daarna alsnog op 1-0 na hands van Virgil van Dijk in de zestien. "Bij Frenkie weet je dat hij zich er misschien nog uitdraait. Maar dít. Als ik Jan Vreman (trainer De Graafschap, red.) was zou ik zeggen: 'Thijs, nog één keer dit en je keept bij mij niet meer.' Wat is dit voor een zelfmoordkeeper, man?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bewuste risicobal van Thijs Jansen in beeld gebracht.

Presentator Pascal Kamperman werpt vervolgens op dat Jansen een verleden heeft bij Feyenoord. "Bij Arne Slot mag dit ook niet en bij TOP Oss (waar Jansen afgelopen seizoen op huurbasis speelde, red.) ook niet", voegt de verbaasde Kraay junior daaraan toe. "Ik was vorig seizoen zeker enthousiast over hem en hij kan best wel keepen, maar als je dit doet ben je niet goed bij je hoofd." Kamperman wil ook de goede kanten van Jansen belicht hebben en laat een schitterende redding van de doelman zien in de 40ste minuut. Jansen tikt namelijk een knal van net buiten de zestien op katachtige wijze uit de rechterbovenhoek.

"Hè, Thijs Jansen, mag ik even Hans Kraay junior? Topkeeper!", becommentarieert Kamperman de beelden van de redding met enig cynisme. "Hij kan zeker prima keepen, maar dit soort achterlijkheden... Ik had hem er al uitgehaald. Maar dit was een mooie redding", zegt Kraay junior tot slot over Jansen, die bij Feyenoord vastligt tot medio 2025 en tot het einde van dit seizoen op huurbasis uitkomt voor De Graafschap.