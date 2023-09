Halsema eist drie verregaande maatregelen van Ajax: ‘Dat kan ik afdwingen’

Maandag, 25 september 2023 om 23:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:07

Femke Halsema eist dat Ajax vanaf nu iedere supporter die de Johan Cruijff ArenA betreedt grondig fouilleert. Ook verlangt de burgemeester van Amsterdam dat er netten om het veld worden geplaatst, in ieder geval aan de zijde van de fanatieke F-Side. "De maat is echt vol", aldus Halsema bij Nieuwsuur.

De burgemeester van Amsterdam zat zondag in het stadion bij de wedstrijd Ajax - Feyenoord (0-3 stand bij staking). Halsema vindt dat de maatregelen die Ajax tot nu toe neemt om de veiligheid in het stadion te waarborgen onvoldoende zijn en eist actie. "De club is zelf verantwoordelijk voor wat er in het stadion gebeurt en heeft daar zijn eigen beveiligingspersoneel voor."

De F-Side maakte doelbewust een eind aan de Klassieker door tweemaal vuurwerk op het veld te gooien. "De afspraak is dat er geen vuurwerk in het stadion mag zijn", zegt Halsema. "Dat betekent dat iedereen gefouilleerd moet worden. Je kan zien dat het onvoldoende is. Ajax moet er bij volgende wedstrijden voor zorgen dat er een-op-een wordt gefouilleerd." In praktijk zal dat vermoedelijk enorme wachtrijen voor de supporters van Ajax opleveren.

"Dat is wat mij betreft niet genoeg", vervolgt Halsema. "Ik vind dat er bij de F-Side netten opgehangen moeten worden. Dit kan gewoon echt niet meer. Het is zó beschamend wat er gisteren is gebeurd. Er zitten 52.000 mensen in het stadion. Het overgrote deel wil gewoon de wedstrijd zien. Dat zo'n groep het verpest moet gewoon klaar zijn. Er moeten ook stadionverboden worden afgegeven, desnoods levenslang. Die moeten ook worden afgedwongen."

Ajax kan niet onder de drie eisen van Halsema uit. "Ja, desnoods kan ik dat afdwingen. Ik kan beslissen om de maatregelen die ik net noemde op te nemen in de voorwaarden voor een vergunning. Dat betekent dat je anders niet mag spelen. In het aller-, alleruiterste geval kun je zeggen: er wordt niet gespeeld. Maar dat is natuurlijk een beslissing die je nooit wil nemen, omdat je daarmee de supporters raakt die gewoon van voetbal willen genieten. Ajax moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dat de club moet overwegen om vakken leeg te houden. Als er zoveel wangedrag is bij één groep hooligans..."