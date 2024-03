Half miljoen Britse voetbalfans krijgen waarschuwing in aanloop naar EK 2024

De Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), een afdeling van de Britse overheid die onder meer gaat over de veiligheid van zijn inwoners, heeft Britse fans een waarschuwing uitgedeeld. De FCDO herinnert de supporters die afreizen naar het EK 2024 eraan dat het bier in Duitsland gemiddeld sterker is dan in het Verenigd Koninkrijk.

De waarschuwing geldt voor supporters uit zowel Engeland als Schotland. Beide landen plaatsten zich overtuigend voor het EK en de verwachting is dat er in totaal een half miljoen Britse fans afreizen naar Duitsland, waar het toernooi gehouden wordt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De FCDO drukt de fans op het hart om met mate te drinken, omdat anders het risico bestaat dat zij niet worden toegelaten tot de stadions.

"Bier kan sterker zijn dan in het Verenigd Koninkrijk", schrijft de FCDO. "Dus drink verstandig, ken je limieten en respecteer de lokale wetgeving. Het kan zijn dat je niet tot het stadion wordt toegelaten als je te veel hebt gedronken."

Volgens Drinkaware ligt het gemiddelde alcoholpercentage van ondergistend bier (lager) en bovengistend bier (ale) in Engeland op ongeveer 4,4 procent. In Duitsland ligt het alcoholpercentage in bier gemiddeld tussen de 4,7 en 5,4 procent.

Britse supporters staan over het algemeen bekend om hun drinkgewoonten. Zo ook wanneer zij aanwezig zijn in Amsterdam, waar de Wallen als populaire ontmoetingsplek geldt. De drinkgewoonten van de Britten hebben meer dan eens tot overlast geleid in de hoofdstad, waardoor er regelmatig maatregelen worden ingevoerd door de lokale driehoek.

Engeland is op het EK ingedeeld in Groep C, waarin het eerst Servië treft. Daarna volgen nog duels met Denemarken en Slovenië. Schotland speelt op 14 juni de openingswedstrijd van het EK tegen Duitsland. Zwitserland en Hongarije zijn de volgende tegenstanders in Groep A.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties