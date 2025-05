Hadj Moussa helpt Feyenoord op weg naar doodeenvoudige overwinning

Feyenoord heeft zaterdag zonder al te veel moeite afgerekend met Heracles Almelo. In een wedstrijd die met vertraging begon door een te lage lat, legde de ploeg van Robin van Persie al voor rust de basis voor een 1-4 overwinning. Anis Hadj Moussa (tweemaal), Hwang In-beom en Givairo Read namen de treffers voor hun rekening, terwijl Heracles via Luka Kulenovic iets terugdeed. De Rotterdammers blijven zo in het spoor van nummer twee PSV en werken met vertrouwen toe naar de onderlinge kraker tegen de Eindhovenaren van volgende week.

De wedstrijd tussen Heracles Almelo en Feyenoord begon met vertraging, omdat de lat van een van de doelen niet op de juiste hoogte hing. Dat werd in de warming-up opmerkelijk genoeg geconstateerd door Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther. Nadat de lat was rechtgetrokken, werd er met tien minuten vertraging alsnog afgetrapt in het Asito Stadion. De eerste dreiging kwam al snel van Feyenoord, dat via Ayase Ueda tweemaal gevaarlijk werd. De Japanse spits kopte eerst recht in de handen van Fabian de Keijzer, en mikte vervolgens een tweede poging voorlangs.

In de negende minuut volgde de vroege voorsprong voor Feyenoord. Anis Hadj Moussa haalde uit na een sterke individuele actie. Doelman De Keijzer kreeg er nog een hand tegenaan, maar tikte de bal via zijn eigen lichaam in het doel: aanvankelijk werd het een eigen doelpunt genoemd, maar later alsnog op naam van Hadj Moussa gezet.

Ayase Ueda bleef zich tonen in de aanval, maar opnieuw kwam de Japanner niet tot scoren. In de 21ste minuut werd hij diep gestuurd en leek voorbij De Keijzer, maar schoof de bal in de handen van de doelman. In de 27ste minuut volgde nog een duikkopbal van Ueda, die via een Heracles-been naast ging, al kreeg Feyenoord onterecht geen corner.

De 0-2 viel in de 36ste minuut. Op aangeven van Igor Paixão schoot Hadj Moussa in twee instanties raak en liet hij opnieuw De Keijzer kansloos. Heracles probeerde iets terug te doen via Luka Kulenovic, die gevaarlijk opdook voor het doel van Wellenreuther, maar de Duitse keeper redde knap.

In de blessuretijd van de eerste helft werd het zelfs 0-3: Hwang In-beom rondde af, ondanks protesten van Heracles over een vermeende overtreding van Hadj Moussa in aanloop naar het doelpunt. Lindhout en de VAR zagen er niets in, en dus kon Feyenoord met een ruime voorsprong de rust in.

In aanloop naar de topper tegen PSV van volgende week greep Van Persie in tijdens de rust. Hij wisselde Hadj Moussa, Hwang en Bueno, en bracht Zerrouki, Osman en Smal. Vlak na rust liet Antoni Milambo zich zien met een schitterende actie: al hooghoudend speelde hij zich vrij en haalde uit, maar zijn schot eindigde op de kruising.

De tweede helft leverde iets meer initiatief van Heracles op. Zo schoot Mats Rots uit een vrije trap de bal op de lat in de 61ste minuut, waarbij Wellenreuther niet meer in actie hoefde te komen. Aan de andere kant had Feyenoord via Ueda opnieuw moeten scoren: Hancko legde de bal panklaar voor de spits, die volledig vrij stond, maar op ongelukkige wijze naast schoof. Het was een veelzeggend moment in de avond van Ueda, die meerdere kansen kreeg maar zonder doelpunt bleef.

Plots kwam Heracles toch op het scorebord: in de 73ste minuut reageerde Kulenovic alert op een slecht verwerkte voorzet en ramde de 1-3 binnen. De opleving werd vijf minuten later alweer de kop ingedrukt. Givairo Read haalde uit en via een Heracles-been vloog zijn schot in het doel: 1-4. Het betekende zijn eerste treffer in de Eredivisie – een mooi moment voor de 18-jarige verdediger.

Twee minuten voor tijd werd Sem Scheperman na een VAR-ingreep met rood van het veld gestuurd. De verdediger van Heracles kwam met gestrekt been hard in op het onderbeen van Zerrouki. Kulenovic raakte in blessuretijd nog de lat namens Heracles.