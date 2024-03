Guus Til voorkomt dat PSV uitgerekend tegen Feyenoord eerste verlies noteert

PSV is ook na de 24e speelronde ongeslagen in de Eredivisie. De koploper keek tegen Feyenoord even tegen een achterstand aan, maar pakte alsnog een punt in de topper in Eindhoven dankzij een fraaie goal van Guus Til: 2-2. PSV heeft met nog tien speelronden voor de boeg een royale voorsprong van tien punten op nummer twee Feyenoord.

Walter Benítez was de doelman van PSV. De verdediging werd gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld was Jerdy Schouten de controleur van dienst. Naast en voor hem stonden Malik Tillman en Mauro Júnior geposteerd. Voorin werd spits Luuk de Jong geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links). Isaac Babadi, die vorige week indruk maakte tegen PEC Zwolle (1-7 winst), zat op de bank. Joey Veerman en Ismael Saibari ontbraken door blessures.

Timon Wellenreuther verdedigde het Rotterdamse doel. De verdediging bestond uit Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld kwam Ramiz Zerrouki in het elftal voor de geblesseerde Calvin Stengs. Mats Wieffer en Quinten Timber maakten het middenrif van Feyenoord compleet. Santiago Gimenez kreeg voorin assistentie van Yankuba Minteh en Antoni Milambo.

Malik Tillman: eerst de panna, dan het afmaken ???#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) March 3, 2024

Het nog ongeslagen PSV kende een bliksemstart in het eigen Philips Stadion. Tillman verschalkte Hancko met een panna en stoomde op richting de zestien. De middenvelder liet vervolgens Wellenreuther kansloos met een schuiver in de verre hoek: 1-0. PSV tankte zichtbaar vertrouwen en bleef de aanval zoeken. Een kopbal van Schouten was echter een prooi voor Wellenreuther.

De eerste grote kans voor Feyenoord werd in minuut 18 genoteerd. Gimenez taxeerde een lange bal beter dan Boscagli en kwam daardoor oog in oog met Benítez. De Mexicaan schoot echter tegen de doelman van PSV aan. Korte tijd later ging Boscagli weer de fout in. Hij liet zich de bal ontfutselen door Minteh, die ook Benítez verschalkte en de 1-1 binnentikte.

Het was een enerverende eerste helft, want een voorzet van Dest belandde via Beelen op de paal. Kort daarna verdween een knal van Tillman via Wellenreuther tegen de paal. PSV bleef drukken en dat leverde kansen op voor Schouten en Lozano. Het net werd echter niet gevonden, waardoor beide ploegen met een 1-1 stand de kleedkamer opzochten.

Yankuba Minteh snoept de bal af, kapt Benítez uit en scoort! ??#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) March 3, 2024

Feyenoord toonde zich moedig na rust en dat leverde na een uur spelen de 1-2 op. Na een vlotte aanval gaf Geertruida op de achterlijn voor op Gimenez, die van dichtbij en totaal ongedekt zijn twintigste doelpunt van dit Eredivisie-seizoen kon binnentikken. Een tegenvaller voor PSV, dat hierdoor moest vrezen voor de eerste nederlaag in competitieverband van deze jaargang.

Timber leek de strijd te moeten staken met een ogenschijnlijk flinke hoofdblessure, opgelopen na een fors duel met de ingevallen Guus Til. Een lid van de medische staf van Feyenoord rende het veld in om snel te kunnen handelen, maar bleek mee te vallen met Timber, die niet gewisseld hoefde te worden. Even daarna raakte Wieffer geblesseerd, maar ook hij kon de strijd hervatten.

De voorsprong van Feyenoord hield slechts tien minuten stand. De Jong gaf de bal fraai op rand zestien fraai mee aan Til, die uit de lucht raak schoot in de linkerbenedenhoek: 2-2. PSV wilde de volle buit, maar Tillman schoot de bal in kansrijke positie hoog over het doel van Wellenreuther. Het bleef spannend tot het einde, maar een winnaar kwam er niet meer in Eindhoven.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties