Guus Hiddink wordt bijzonder verrast tijdens donderspeech over bekerfinale

Woensdag, 3 mei 2023 om 17:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:21

Guus Hiddink is door de KNVB benoemd tot bondsridder. Dat meldt de bond via de officiële kanalen. De 76-jarige trainer wordt beloond voor de grote verdiensten die hij in het voetbal heeft behaald. Hiddink ontving het heuglijke nieuws terwijl hij een speech hield naar aanleiding van de door irritaties ontsierde bekerfinale tussen Ajax en PSV.

Hiddink sprak woensdag op een vergadering van de Coaches Betaald Voetbal toen hij aangenaam verrast werd door KNVB-voorzitter Just Spee. Spee prees de geroutineerde trainer om 'de uitzonderlijke manier waarop hij het Nederlands voetbal over een lange periode in binnen- en buitenland vertegenwoordigd heeft'. Ook bondscoach Ronald Koeman had mooie woorden over voor Hiddink.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Als ik Guus Hiddink zou moeten typeren, dan denk ik dat het woord 'peoplemanager' als eerste bij mij opkomt", aldus Koeman. "Ik kan me nog herinneren dat hij als jonge trainer na Hans Kraay senior bij PSV kwam en daar zeer succesvol was. In die periode heb ik al dingen van hem opgepikt, zoals het belangrijk maken van spelers en ervoor zorgen dat ze een stem hebben bij allerlei zaken die spelen rondom het team. Guus kan terugkijken op een geweldige carrière waar ik alleen maar heel veel respect voor kan hebben. Als er één coach het eerbetoon van deze onderscheiding verdient, dan is het Guus wel."

Hiddink kan met recht de meest succesvolle trainer ooit genoemd worden in de Eredivisie. Guus Geluk won in totaal zes keer de landstitel met PSV, verdeeld over twee periodes. Ook won hij de Europa Cup I met de Eindhovenaren. De geboren Achterhoeker stond in zijn restcarrière ook nog aan het roer bij onder meer Real Madrid, Chelsea en het Nederlands elftal. Zijn meest recente officiële klus was die van assistent bij het Australische nationale team. Momenteel adviseert Hiddink Ruud van Nistelrooij bij PSV, al gebeurt dat op informele basis.