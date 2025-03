Guus Hiddink vindt dat één speler momenteel bitter weinig toevoegt aan PSV

Guus Hiddink was woensdagavond aanwezig in de studio van Ziggo Sport om Arsenal - PSV van een analyse te voorzien. De voormalig trainer van de Eindhovense Champions League-deelnemer zag PSV veerkracht tonen, maar is tevens kritisch op één van de spelers van Peter Bosz.

Jerdy Schouten werd in de rust gewisseld door Bosz. ''Ik weet niet of het kwam door een blessure, of dat hij ondermaats presteerde'', probeerde Hiddink een verklaring te vinden voor het vroegtijdig afhaken van de controleur op het PSV-middenveld.

''Ik vond dat Schouten wat passief was. Een foutje kan je een keer maken, maar hij was vanavond meer toeschouwer dan initiator. Het mag allemaal wel iets actiever'', gaf Hiddink, die in 1988 de Europacup 1 veroverde met PSV, mee aan Schouten.

''Als PSV de bal heeft, blijft hij maar in de rug van zijn tegenstander lopen. In het verleden vervulde hij die rol wél goed. Bij PSV en ook bij het Nederlands elftal'', aldus de kritische oud-trainer, die Joey Veerman, de vervanger van Schouten, veel beter voor de dag zag komen in Noord-Londen.

''Hij kan heel goed temporiseren. En hij kan het spel verlangzamen en versnellen met zijn goede passing en inzicht. Daardoor had PSV ook steeds vaker de bal'', kon Veerman Hiddink wél bekoren tijdens de returnwedstrijd in de achtste finale van de Champions League.

André Ooijer is van mening dat de sportieve malaise van de afgelopen tijd voor een groot deel te maken heeft met Schouten en Veerman. ''Ze zijn allebei geblesseerd geweest, daar heb je wel mee te maken. En PSV draaide op dat tweetal.''

''Zonder hen ging het ook geweldig en ze zijn nog niet helemaal de oude, maar horen er wel weer bij. En sindsdien loopt het niet meer bij PSV'', verzucht de voormalig centrumverdediger van de Eindhovenaren.