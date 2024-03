Gullit: ‘Niet zo dat ik een hekel heb aan Ajax. Ik heb alleen moeite met...’

Ruud Gullit heeft geen hekel aan Ajax, zo vertelt de oud-middenvelder in gesprek met Feyenoord Magazine. De 61-jarige Gullit geeft aan dat hij nog steeds supporter is van Feyenoord en dat hij hoopt dat de Rotterdammers winnen, maar dat hij geen hekel aan de aartsrivaal in Amsterdam heeft. “Ik heb alleen wat moeite met hun manier van denken.”

Gullit speelde tussen 1982 en 1985 liefst 103 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 41 doelpunten en 15 assists. De rechtspoot pakte in 1983/84 de dubbel met de Rotterdammers en stond in 2004/05 als trainer voor de groep in De Kuip.

De Ballon d’Or-winnaar van 1987 is nog steeds supporter van Feyenoord. “Ik volg Feyenoord en wil dat ze winnen. Dat gevoel blijft altijd. Feyenoord heeft ook zo’n belangrijke rol gespeeld in mijn leven, Feyenoord heeft me gevormd. Mijn jaren bij de club hebben me compleet gemaakt.”

Gullit is al langere tijd actief als analist op televisie en steekt zijn clubvoorkeur niet altijd onder stoelen of banken. Toch wil de oud-middenvelder iets uit de wereld helpen. “Veel mensen denken dat ik een hekel aan Ajax heb, maar dat is niet zo. Ik heb alleen wat moeite met hun manier van denken.”

“Ze hebben een houding van: ‘Zonder bluf is het leven duf.’ Dat is typisch Ajax. Het publiek gaat echt zitten van: Ajax gaat ons entertainen. Nou, ik zeg het eerlijk: toen Feyenoord vorig jaar kampioen werd en Ajax dit seizoen zo slecht begon, heb ik daar wel even van genoten”, vervolgt Gullit.

“Ze waren echt in paniek in Amsterdam. Bij mij in de sportschool zijn ze bijna allemaal voor Ajax. Het was opeens heerlijk rustig.”

“Iedereen deed weer even normaal. Ik heb mijn vrienden en kennissen die voor Ajax zijn ook wel lopen dollen. Dan belde ik op en riep ik vrolijk: ‘Het gaat niet zo lekker, hè! Heerlijk!'”, sluit de analist af.

