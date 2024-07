Guirassy komt niet door medische keuring, maar toptransfer gaat tóch door

Serhou Guirassy gaat tóch de overstap maken naar Borussia Dortmund, zo meldt Florian Plettenberg dinsdag. De spits uit Guinee was al eerder op weg naar die Borussen, maar tijdens de eerste medische keuring werd er plotseling een vermeende blessure ontdekt. Nu is hij alsnog door de keuring gekomen, ondanks dat er een knieblessure is ontdekt.

Plettenberg bevestigt dat Guirassy komende donderdag zijn handtekening gaat zetten onder een contract in Dortmund, dat gaat voldoen aan de afkoopclausule van 17,5 miljoen euro die in zijn contract staat bij VfB Stuttgart.

Afgelopen week leken de onderhandelingen plotseling stuk te lopen, want er werd een knieblessure ontdekt tijdens de medische keuring. De blessure moest nader onderzocht worden door de doktoren om tot een besluit te komen over het al dan niet aantrekken van Guirassy.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Uit het gespecialiseerde onderzoek blijkt opnieuw dat Guirassy kampt met een blessure, die hij waarschijnlijk heeft opgelopen tijdens interlandverplichtingen met Guinee. De klachten zijn echter als ‘goed behandelbaar’ beoordeeld, waardoor hij slechts enkele weken uit de roulatie is.

Omdat de blessure niet ernstig is heeft Dortmund besloten om toch door te gaan met de deal. Het is vooralsnog onduidelijk tot wanneer de 28-jarige spits onder contract zal staan.

Dortmund haalt met Guirassy één van de absolute Bundesliga-sensaties van vorig seizoen in huis. De 28-jarige aanvaller maakte vorig seizoen liefst 28 Bundesliga-treffers en daarmee hoefde hij alleen Harry Kane (36) voorrang te verlenen.

Voor zijn definitieve overstap van Stade Rennes naar VfB Stuttgart in de zomer van 2023 speelde Guirassy eerst een jaar op huurbasis in Stuttgart. Daarvoor kwam de aanvaller uit voor onder meer Amiens SC, 1. FC Köln, Lille LOSC en AJ Auxerre.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties