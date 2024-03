Gudmundsson (ex-AZ en PSV) geeft jawoord en staat voor spectaculaire transfer

De krans is groot dat Albert Gudmundsson volgend seizoen de clubkleuren van Inter verdedigt. La Gazzetta dello Sport meldt dat de IJslander zijn jawoord aan i Nerazzurri heeft gegeven. Nu moeten de clubs nog tot een akkoord zien te komen.

Gudmundsson is dit seizoen een van de revelaties in de Serie A. De 26-jarige aanvaller was dit seizoen namens Genoa over alle competities al goed voor twaalf treffers en vier assists. Gudmundsson is dan ook een vaste waarde onder trainer Alberto Gilardino.

Dat Inter Gudmundsson wil hebben, is al een tijdje bekend. Nu Gudmundsson zijn jawoord heeft gegeven, moeten Inter en Genoa er nog uit zien te komen over de betalen transfersom voor de IJslander, die nog tot medio 2027 vastligt in Stadio Luigi Ferraris.

Genoa weet inmiddels dat Gudmundsson amper meer te houden is en heeft de vraagprijs vastgesteld op dertig miljoen euro. Dat is Inter vooralsnog te gortig. De Milanezen denken aan een huurconstructie met verplichte 'optie' tot koop.

Wat maakt dat de transfer naar Milaan nog meer voor de hand ligt, is de wens van Gudmundsson om in Italië te blijven. Mede daarom wees hij in een eerder stadium al de interesse van Tottenham Hotspur af.

Afgelopen winter zette Fiorentina alles op alles om Gudmundsson naar Florence te halen, maar uiteindelijk kwam het niet van een transfer. Inter lijkt met Marcus Thuram en zeker Lautaro Martínez zijn eerste twee spitsen voor volgend seizoen al in huis te hebben.

De club van trainer Simone Inzaghi wil echter dat de algehele kwaliteit van de aanvallers omhoog gaat. Achter Lautaro en Thuram kan Inzaghi niet altijd rekenen op Marko Arnautovic en Alexis Sánchez. Met Mehdi Taremi heeft Inter al zo goed als een nieuwe aanvaller binnengehaald en ook Gudmundsson moet de club dus van een kwaliteitsimpuls gaan voorzien.

Gudmundsson maakte in september 2013 de stap van KR Reykjavik Onder 19 naar sc Heerenveen, waar hij twee jaar in de jeugdopleiding speelde voordat PSV hem oppikte. Namens de Eindhovense topclub speelde hij twaalf wedstrijden in het eerste. Zijn volgende bestemming was AZ, waar hij een belangrijke speler werd en 24 goals maakte. In januari 2022 vertrok hij voor 1,5 miljoen euro naar Genoa.

