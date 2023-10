‘Guardiola zet met jaarsalaris van 15 miljoen in op komst van voormalig pupil’

Vrijdag, 13 oktober 2023

Josep Guardiola ziet Toni Kroos dolgraag een transfer maken naar Manchester City, zo meldt het Spaanse Mundo Deportivo.

Kroos beschikt bij Real Madrid over een aflopend contract en kan in de zomer dus transfervrij de overstap maken naar Engeland, al heeft hij al eens aangegeven dat de kans groot is dat hij zijn schoenen na dit seizoen aan de wilgen hangt.

Maar als iemand hem op andere gedachten kan brengen, is het Guardiola wel. Kroos en Guardiola werkten in het seizoen 2013/14 samen bij Bayern München en zijn volgens het Spaanse medium erg gecharmeerd van elkaars werkwijze.

Bovendien is de recordkampioen van Engeland bereid om de Duitse spelmaker een salaris van vijftien miljoen euro per jaar te geven, ook dat zou mee kunnen wegen in zijn beslissing.

Kroos is dit seizoen op een zijspoor beland bij de Koninklijke. Hij moet het veelal doen met een rol als invaller, maar wist wel al een doelpunt te maken in LaLiga. Daarnaast was hij goed voor twee assists.

Naar Saudi-Arabië zal de 106-voudig international niet snel vertrekken. Toen Celta de Vigo-speler Gabri Veiga naar Al-Ahli verkaste, noemde Kroos de transfer ‘gênant’.