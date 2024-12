Guardiola gaat benadering veranderen na nederlaag Manchester City: 'Dat moet ik wel doen'

Manchester City verloor zaterdag van Aston Villa (2-1) en zakt daardoor naar de zesde plaats in de Premier League. De eens zo machtige voetbalmachine van Pep Guardiola hapert als nooit tevoren, en de manager erkent dat er van vertrouwen binnen de selectie amper sprake is.

Villa was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij in Birmingham en pakte via treffers Jhon Durán en Morgan Rogers een 2-0 voorsprong. Het aanvallend onmachtige City kwam diep in blessuretijd via Phil Foden terug tot 2-1, maar het kwaad was al geschied.

Daarmee is de negende nederlaag in de laatste twaalf wedstrijden voor Man City een feit. Alleen van Nottingham Forest werd in die reeks gewonnen. "We speelden een heel goede eerste helft, in de tweede helft vielen we terug", blikte Guardiola terug bij TNT Sports.

"We moesten onze manier van drukzetten veranderen omdat John (Stones, red.) niet verder kon. Gefeliciteerd Aston Villa, ga zo door. Zij zijn zeer sterk in de as het van het veld. We hebben goede momenten gehad, kansen, maar het drukzetten was niet goed genoeg. We scoorden, maar te laat."

Het vertrouwen is verdwenen bij Man City, erkent Guardiola. "Stap voor stap moeten we dat terugkrijgen. We hebben goede persoonlijkheden in het team en vroeg of laat gaan we het vertrouwen hervinden."

Guardiola laat weten dat hij zijn benadering naar zijn spelers noodgedwongen gaat veranderen. "Ja, dat moet ik wel doen. Ik zal achter mijn spelers staan, dat is wat anders zal zijn."

Haaland

Erling Braut Haaland was vrijwel onzichtbaar in de spits bij Man City. "Natuurlijk zijn we teleurgesteld, het is niet goed genoeg. Het is niet goed gevoeg van mij." Haaland wist in zijn laatste zes wedstrijden slechts eenmaal te scoren.

De Noor erkent net als Guardiola dat het vertrouwen zeer broos is. "Het is nu natuurlijk niet best. We weten hoe belangrijk zelfvertrouwen is en je ziet dat het ieder mens raakt. Zo is het, we moeten doorgaan en positief blijven, ook al is het moeilijk."

Van een eventueel vertrek van Guardiola wil Haaland niets weten. "Hij won de Premier League zes keer in zeven jaar, dus dat zullen we nooit vergeten. Hij zal de oplossingen vinden. Dat heeft hij elk jaar gedaan. We geloven nog steeds in hem, we moeten nu harder werken dan ooit."