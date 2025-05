Grove arbitrale blunder houdt PSV Vrouwen in de kampioensrace met FC Twente

PSV en FC Twente hebben zaterdag geen steek laten vallen in de Azerion Vrouwen Eredivisie. FC Twente won met 0-3 van PEC Zwolle, terwijl PSV met diezelfde cijfers te sterk was voor Fortuna Sittard. De Eindhovenaren werden in de één na laatste speelronde in het zadel geholpen door de arbiter van dienst.

Twente begon uitstekend via een vroege openingstreffer van Charlotte Hulst, en al in de elfde minuut maakte Liz Rijsbergen er 0-2 van uit een rebound. Een monsterscore leek in de maak, ook door het belang van doelsaldo, maar in werkelijkheid viel dat behoorlijk tegen.

Twente kwam pas een kwartier voor tijd op 0-3 via Kayleigh van Dooren. De Tukkers drukten door, maar moesten dus genoegen nemen met een marge van drie.

Dat gold ook voor PSV op bezoek bij Fortuna Sittard, dat zijn laatste thuisduel afwerkte. De vrouwentak van de Limburgers houdt na dit seizoen op te bestaan. Doelvrouw Claire Dinkla hinderde PSV lange tijd met enkele uitstekende reddingen.

Na rust brak PSV toch de ban, en daarbij had het over geluk absoluut niet te klagen. Een kopbal van Fenna Kalma belandde in het gezicht van Fortuna-speelster Nicole Stoop, maar de arbiter dacht hands te hebben gezien en wees naar de stip.

Het cadeautje werd vanaf elf meter uitgepakt door Riola Xhemaili en na de openingstreffer van de Zwitserse had PSV minder moeite om het net te vinden. Xhemaili maakte eerst haar tweede na een snel genomen vrije trap, voordat Kalma de eindstand bepaalde na een snelle counter.

Er is nog één speelronde te gaan in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Twente en PSV staan in punten gelijk, maar de Tukkers hebben een beter doelsaldo (+49 om +44). Twente speelt over twee weken thuis tegen AZ, PSV treedt in eigen huis aan tegen Feyenoord.