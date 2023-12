Grootverdiener United neemt besluit over toekomst na reserverol onder Ten Hag

Maandag, 4 december 2023 om 15:15 • Noel Korteweg

Raphaël Varane wil ondanks zijn gebrek aan speeltijd deze winter gewoon bij Manchester United blijven. Dat meldt Manchester Evening News. De dertigjarige mandekker is dit seizoen flink gedaald in de pikorde onder Erik ten Hag, maar denkt er niet over na om in januari te vertrekken.

Varane moet het de laatste maanden doen met een reserverol op Old Trafford, daar Ten Hag doorgaans kiest voor Victor Lindelof of Jonny Evans naast Harry Maguire in het centrum van de defensie. Afgelopen weekend in het uitduel met Newcastle United (1-0) kreeg Luke Shaw de voorkeur naast zijn landgenoot in het hart van de verdediging.

Varane stond in de laatste elf wedstrijden van United slechts één keer in de basis en veel supporters vroegen zich af waarom dat komt. De Fransman, een van de grootverdieners op Old Trafford, wordt de laatste competitiewedstrijden alleen nog maar gebruikt om een overwinning over de streep te trekken. Tegen Sheffield United (1-2 winst), Fulham (0-1 winst) en Luton Town (1-0 winst) viel hij respectievelijk zes, twee en elf minuten voor tijd in.

Aan een vertrek denkt de 93-voudig international van Frankrijk echter niet. Het is zijn droom om voor United te spelen en hij zou alleen van gedachten veranderen als de club hem duidelijk maakt dat hij niet langer gewenst is, zo klinkt het.

Op sociale media gingen geruchten dat Ten Hag en Varane onenigheid zouden hebben (gehad), maar dat ontkrachtte de Nederlandse manager onlangs al. “Dat is absoluut niet aan de orde. Absoluut niet. Zoals ik al eerder heb gezegd is het een tactische keuze.”

“Vorig seizoen speelde Maguire niet veel, dus was ik ontzettend blij met de optredens van Varane. Ik ben altijd blij geweest met zijn niveau en inzet. Nu speelt Maguire alleen ontzettend goed. Er is gewoon sprake van concurrentie in het team.”

Varane verliet Real Madrid in de zomer van 2021 na tien jaar voor een dienstverband bij United, dat veertig miljoen euro voor hem betaalde. De mandekker was onder Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick en in het eerste seizoen van Ten Hag een vaste waarde in de defensie. Varane heeft nog een contract tot medio 2025 op Old Trafford.