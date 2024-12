Griezmann voltooit fantastische comeback Atlético Madrid, dat volop meedoet in titelstrijd

Atlético Madrid heeft zondagavond een 1-3 achterstand tegen Sevilla weten om te buigen in een 4-3 overwinning. Antoine Griezmann was de grote man bij los Colchoneros. Nadat de topscorer aller tijden van de club de 2-3 maakte, en Samuel Lino gelijk zag maken, zorgde de Fransman diep in blessuretijd voor extase in het Riyadh Air Metropolitano. Atlético heeft nu slechts drie punten minder dan koploper FC Barcelona, dat een duel meer gespeeld heeft, en één minder dan aartsrivaal Real Madrid.

Aan de kant van Atlético vormden Julián Álvarez en Griezmann het spitsenkoppel. Giuliano Simeone en Conor Gallagher moesten vanaf de zijkanten op het middenveld voor het nodige gevaar zorgen. Bij Sevilla startte voormalig Eredivisionist Nemanja Gudelj in het hart van de defensie, waar de Serviër een koppel vormde met Loïc Badé.

Atlético ging furieus van start en liet zijn supporters al in de tiende minuut juichen. Sevilla dacht aan counteren, maar na miscommunicatie tussen twee spelers kreeg Rodrigo De Paul juist een schietkans. De Argentijn kreeg alle tijd en ruimte en vond de bovenhoek met een machtige knal: 1-0.

Toch leidde die treffer geen fase van dominantie in voor de Madrilenen. Sterker nog: Sevilla wist amper twee minuten later alweer op gelijke hoogte te komen. Gudelj nam een hoekschop kort op Dodi Lukébakio. De Belg ontdeed zich met een schaar van zijn directe tegenstander en liet Jan Oblak kansloos in de korte hoek: 1-1.

Na een half uur kwam Sevilla zelfs op voorsprong in Riyadh Air Metropolitano. Na balverlies van Atleti op het middenveld schakelde Sevilla razendsnel. Peque stuurde Isaac Romero de diepte in en de spits loste met links een hard schot. Oblak kreeg zijn handschoen er wel tegen, maar kon een treffer niet voorkomen: 1-2.

Vlak voor rust claimde Atlético een strafschop, nadat Gallagher lichtjes werd aangetikt door Sevilla-doelman Álvaro Fernández. Arbiter Javier Alberola Rojas vond het echter geen strafschop waard en ook de VAR voelde zich niet geroepen om in te grijpen.

Na rust slaagde Sevilla erin om de marge naar twee te vergroten. Na een handbalaanval bediende Romero Kike Salas. Zijn voorzet werd bij de tweede paal binnengelopen door Juanlu Sánchez: 1-3.

Atlético gaf niet op en kreeg loon naar werken. Griezmann sprintte weg van de Andalusische defensie, kreeg een perfecte pass van Pablo Barrios en verzorgde de aansluitingstreffer met een overtuigende uithaal: 2-3.

Tien minuten voor tijd kwamen los Colchoneros zelfs op gelijke hoogte. Koke passte op Lino, die tot verrassing van iedereen vanaf een meter of dertig met zijn verkeerde rechtervoet besloot uit te halen. De Braziliaan raakte de bal fantastisch en zag zijn inzet in de verre hoek verdwijnen: 3-3.

In de 94ste minuut werd het nog gekker. Een voorzet van Lino kwam terecht bij Griezmann, die Salas eenvoudig aftroefde en met zijn gouden linker via de onderkant van de lat keihard raakschoot: 4-3.