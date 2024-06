Griezmann kan voor bijzonder laag bedrag vertrekken door ‘geheime’ clausule

Antoine Griezmann is voor minder dan tien miljoen euro op te halen bij Atlético Madrid, zo weet het Spaanse Relevo te melden. De nieuwssite heeft het contract van de Fransman ingezien en weet dat hij dankzij een ontsnappingsclausule voor een opvallend laag bedrag weg kan bij los Colchoneros.

De 33-jarige aanvaller beschikt in het Cívitas Metropolitano nog over een contract dat hem tot medio 2026 aan de club verbindt, maar hij zou Atlético al veel eerder dan verwacht kunnen verlaten vanwege een 'geheime' clausule.

Eerder meldde L’Équipe dat Griezmann voor een bedrag van circa vijftien miljoen euro een transfer zou kunnen maken, maar de afkoopsom blijkt volgens Relevo nog veel lager te liggen. Iedere club kan gebruikmaken van die ontsnappingsclausule.

Griezmann, wiens waarde door Transfermarkt op 25 miljoen euro wordt geschat, voert natuurlijk wel de druk op de salarishuishouding flink op. Bovendien moet de Fransman zelf ook instemmen met een transfer naar de geïnteresseerde club.

De aanvaller kende een uitstekend seizoen in de ploeg van trainer Diego Simeone. In totaal speelde Griezmann bijna 4.000 minuten verspreid over 48 wedstrijden in alle competities. In die duels kwam hij 24 keer tot scoren en leverde hij 8 assists.

Tijdens de laatste persconferentie van de nationale ploeg van Frankrijk gaf hij aan na het EK 2024 in ieder geval nog één droom te hebben: deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs.

Griezmann heeft zijn interesse in de Spelen kenbaar gemaakt bij de clubleiding, maar die is geen voorstander van het plan. De Spelen beginnen tenslotte tijdens de voorbereiding van Atlético op het nieuwe seizoen (26 juli) en mogelijk mist hij zelfs de eerste speelronden van LaLiga, mocht er geen club zijn die gebruik wil maken van de afkoopclausule.

