Grealish direct na afloop van finale vol onbegrip over veelbesproken moment

Zaterdag, 3 juni 2023 om 18:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:33

Jack Grealish heeft direct na afloop van de met 2-1 gewonnen FA Cup-finale zijn onbegrip geuit over de strafschop die hij tegen kreeg. Er was in de eerste helft niets aan de hand voor Manchester City in de finale tegen stadgenoot United, totdat de ploeg van Erik ten Hag plots een strafschop kreeg na een ongelukkige handsbal van Grealish. De hoofdrolspeler laat bij de BBC weten geen begrip te hebben voor het besluit van arbiter Paul Tierney, die na het zien van de beelden voor een penalty floot.

City pakte al na twaalf seconden de leiding in de bekerfinale via Ilkay Gündogan, waarna die ploeg de controle over de wedstrijd had. Het ging echter mis voor City toen United-verdediger Aaron Wan-Bissaka tegen de hoge arm van Grealish kopte. Tierney werd door de VAR naar het scherm geroepen en na het zien van de beelden besloot hij tot het geven van een strafschop, die werd benut door Bruno Fernandes: 1-1.

"Ik heb natuurlijk die strafschop weggegeven", vertelt Grealish over het bewuste moment. "Ik weet echt niet hoe dat een penalty was. Ik kijk niet eens naar de bal! Ik miste de bal met mijn hoofd en hij (Wan-Bissaka, red.) kopte hem. Ik kijk niet eens naar de bal. Ik zou het begrijpen als ik een voorzet zou blokken en ik dit doe", vertelt hij terwijl hij zijn arm overduidelijk uitsteekt. "Maar goed, Gündo heeft me gered. Het beste van dit team is dat we een mix van alles hebben. We hebben jongere spelers, oudere spelers, vertrouwen en heel veel geloof in onszelf."

"Het is ongelooflijk", vervolgt Grealish over het winnen van de FA Cup. "Dit is waar je als kind van droomt. De buitenlandse jongens snappen misschien niet hoe groots dit is, maar wij Engelsen wel. Ik heb ooit een FA Cup-finale verloren toen ik bij Aston Villa speelde, dus ik wilde er heel graag een winnen." Door de gelijkmaker van Fernandes gingen de ploegen rusten met een 1-1 stand. Vlak na rust zorgde Gündogan, opnieuw via een fraaie volley, voor de 2-1 eindstand. Als City volgende week zaterdag de Champions League-finale wint van Internazionale, is de treble een feit.