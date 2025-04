Woedende fans Bayer Leverkusen gaan confrontatie aan met Xhaka na bekerechec

Bayer Leverkusen blameerde zich dinsdagavond in de halve finale van de DFB-Pokal. Derdedivisionist Arminia Bielefeld was namelijk met 2-1 te sterk voor de ploeg van trainer Xabi Alonso. Prolongatie van de Duitse beker is dus niet langer mogelijk voor het falende Leverkusen.

Het bekerechec in Bielefeld zorgde voor de nodige woede en teleurstelling bij de meegereisde aanhang van Leverkusen. De meeste fans hadden verwacht dat de finale zou worden bereikt ten koste van Bielefeld, de nummer vier in de 3. Bundesliga.

De ergernis komt goed naar voren op beelden van Sky Deutschland. Aanvoerder Granit Xhaka voert een felle discussie met enkele meegereisde supporters. Er wordt zelfs met vingers naar elkaar gewezen.

Het incident in Bielefeld doet denken aan een voorval uit oktober 2019. Xhaka, destijds speler van Arsenal, reageerde woedend op supporters die blij waren dat hij werd gewisseld door toenmalig manager Unai Emery.

Leverkusen kwam tegen Bielefeld nog op een 0-1 voorsprong dankzij een treffer van verdediger Jonathan Tah. De thuisploeg draaide nog voor rust de rollen om en trok de 2-1 voorsprong over de streep. In de bekerfinale wacht een ontmoeting met VfB Stuttgart of RB Leipzig.

Voor Leverkusen wordt het nu lastig om het seizoen alsnog af te sluiten met een prijs. De formatie van Alonso ligt uit de Champions League en staat in de Bundesliga zes punten achter koploper Bayern München.

Leverkusen hervat de strijd om de landstitel deze zaterdag. Nummer zestien Heidenheim is dan de tegenstander van de regerend landskampioen. Bayern gaat een dag eerder op bezoek bij FC Augsburg.