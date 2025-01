Gouden wissels van Arne Slot redden punt voor Liverpool bij Nottingham Forest

Liverpool heeft puntenverlies geleden in de Premier League. De koploper leek door een treffer van Chris Wood te verliezen van Nottingham Forest, maar twee gouden wissels van manager Arne Slot bepaalden anders. Amper een halve minuut na hun entree zorgden invallers Kostas Tsimikas (assists) en Diogo Jota (goal) voor de eindstand: 1-1. Liverpool staat zodoende nog altijd zes punten voor op de nieuwe nummer twee, Forest. Nummer drie Arsenal, dat woensdag speelt tegen Tottenham Hotspur, kan de titelstrijd weer wat spannender maken.

Bij Liverpool begon zowel Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch als Cody Gakpo in de basis. Laatstgenoemde vormde de aanval met Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah en Luis Díaz. Díaz kreeg de voorkeur boven Jota, terwijl Darwin Nunez er wegens een schorsing helemaal niet bij was. Aan de kant van Nottingham was Wood de enige spits. De Nieuw-Zeelander werd in zijn rug gesteund door Morgan Gibbs-White.

De eerste kansjes op City Ground waren voor Liverpool. Gakpo schoot teleurstellend hoog over, terwijl ook Gravenberch zijn inzet over vloog. De eerste mogelijkheid voor Forest was wel direct raak. Na balverlies op het middenveld bij Liverpool ging het heel hard. Anthony Elanga ontving de bal en leverde een heerlijke, strakke pass op Wood. De spits dacht niet na en ramde het leer zonder na te denken in de verre hoek achter de kansloze Alisson Becker: 1-0.

Liverpool had het lastig tegen Forest, dat gedisciplineerd verdedigde en weinig weggaf. Zo werd Liverpool gedwongen om van afstand te schieten, wat ook geen succes opleverde. Zo bleek onder meer toen Díaz zijn poging de tribunes in zag vliegen. Een minuut of tien voor rust kreeg Liverpool de benodigde ruimte wel. Gakpo stond helemaal vrij op rechts, maar kreeg de bal niet van Díaz.

Ook na rust had Liverpool grote moeite met het spel van Forest, dat amper iets weggaf. Lange tijd kwam het niet verder dan een schot van Salah, maar halverwege de tweede helft viel de goal alsnog. Invaller Kostas Tsimikas schilderde een hoekschop op het hoofd van een andere invaller, Jota, en de Portugees knikte van dichtbij raak: 1-1.

Liverpool was na de gelijkmaker de dominante ploeg op City Ground, al bleven de kansen schaars. Met nog een kwartier te gaan had Jota zijn tweede treffer kunnen maken, ware het niet dat Matz Sels een fraaie redding in huis had.

In de absolute slotfase bleven the Reds drukken. Sels moest andermaal in actie komen ren redde fraai op een gekruld schot van Salah, die het uit stand probeerde. Uit de daaropvolgende hoekschop zag Salah zijn inzet op de doellijn gekeerd worden door Ola Aina. Weer een volgend schot van Salah vloog over, terwijl Gakpo diep in blessuretijd nipt naast schoot.