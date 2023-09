Gorter spreekt over zijn positie onder de lat bij Ajax nu concurrent terug is

Zondag, 17 september 2023 om 20:07 • Wessel Antes • Laatste update: 20:24

Jay Gorter baalt van de 3-1 nederlaag van Ajax op bezoek bij FC Twente, zo laat de doelman na afloop weten tijdens de persconferentie van de Amsterdammers. De 23-jarige sluitpost rekent zichzelf de eerste treffer van de thuisploeg aan. Gorter liet tijdens de eerste helft in Enschede een weifelende indruk achter, maar herpakte zich enigszins in het tweede bedrijf. De Amsterdammer maakt zich vooralsnog niet druk over zijn basisplek nu Remko Pasveer terug is van zijn blessure.

Gorter baalt van zijn optreden bij de openingstreffer in de Grolsch Veste. “Het was een afstandsschot dat door mij beter verwerkt moet worden, in tweede instantie kwam er nog een poging die ik blokte, maar na twee keer kon ik niet nog een keer reageren.” De doelman weigert naar anderen te wijzen. “De eerste goal begon bij mij, laten we realistisch zijn. Daarna heb ik me met goede reddingen kunnen herstellen. We geven veel kansen weg, meer dan we zelf krijgen.”

De doelman stelt niet moedeloos te worden van de vele een-op-een-situaties die hij tegenkrijgt. “Het is niet goed dat je zo vaak een redding moet verrichten, maar het is wel mijn job”, aldus Gorter. “We werken hard om een team te creëren dat op elkaar is ingespeeld. Ik vind het niet leuk om te zeggen, maar het heeft iets meer tijd nodig. Hebben we die tijd niet, dan moeten we er staan. Dat er werk nodig is om hier een team van te maken, is duidelijk. Dat er problemen zijn is zeker waar, maar over diepe problemen wil ik nog niet spreken. De reeks die we hebben is niet lekker, toch moeten we presteren en de draad oppakken.”

Pasveer, die in juli twee middenhandsbeentjes brak op de training van Ajax, zat zondag weer op de bank bij de Amsterdammers. De terugkeer van de ervaren goalie zorgt niet voor angst bij Gorter. “Of ik eerste keeper blijf? Dat is een vraag voor de trainer. Ik krijg het vertrouwen en we moeten ook niet doen of ik onder zes ballen door ben gedoken. De trainer heeft gezegd dat hij vertrouwen in me heeft.” Gerónimo Rulli, de beoogde eerste doelman van Maurice Steijn, komt vanwege een schouderblessure niet meer in actie dit jaar. Gorter, Pasveer en miljoenenaankoop Diant Ramaj strijden de komende maanden voor een plek onder de lat.