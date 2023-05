‘Good guy Noppert’: doelman gunt collega zijn debuut na 5 (!) jaar in selectie

Maandag, 29 mei 2023 om 11:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:49

Andries Noppert heeft zich zondag bij zijn rentree voor sc Heerenveen direct van zijn beste kant laten zien. De 29-jarige goalie liet zich in de 88ste minuut van het gewonnen thuisduel met Go Ahead Eagles (2-0) vervangen door Jan Bekkema, die daarmee zijn officiële debuut maakte voor de Friezen. Opvallend genoeg loopt Bekkema, met uitzondering van een tussenjaar, al sinds 2016 rond bij het eerste van Heerenveen.

Noppert maakte zondag zijn eerste minuten sinds januari, toen hij uit de roulatie raakte met een spierblessure. Desalniettemin was de Touer van Jouer niet te beroerd zijn collega een geste te gunnen. Bekkema, net als Noppert een geboren Fries, mocht het duel in het Abe Lenstra Stadion vol maken en kreeg daarmee na zes jaar in het eerste eindelijk zijn officiële debuut. Het keepersduo stond na afloop Omrop Fryslãn te woord over het gebaar.

Hoe Noppert het @nljanneman gunde om zijn debuut te maken, hoe Bekkema de nul hield, over carpoolen, over hun vriendschap en hoe groot de kans is dat Koeman Bekkema gaat selecteren voor Oranje. pic.twitter.com/5FDe4diSTR — Roelof de Vries (@Roelofdevries83) May 28, 2023

"We hebben deze week besproken dat het misschien een heel mooi moment voor Jan zou zijn", vertelde Noppert, zij aan zij met 'goede vriend' Bekkema. "Als je ziet wat voor fantastische collega hij is, dan vind ik dat hij het meer dan verdient." Bekkema kon zijn geluk niet op. "Het voelt eigenlijk wel een beetje gek, maar ik ben er wel heel, heel blij mee. Ik heb de nul gehouden, twee ballen de lucht in geschoten, dus ik denk dat het prima ging", zei de Drachtster gekscherend.

De 27-jarige Bekkema kwam in 2010 bij Heerenveen terecht, na als amateur bij VV Drachten te zijn begonnen. Zes jaar later maakte hij de stap naar de eerste selectie. Bekkema kwam echter nooit verder dan een rol op het derde plan en besloot in 2019 te verkassen naar Duitse vierdeklasser SV Straelen. Ook dat avontuur liep echter in de soep. Uit clubliefde besloot Bekkema andermaal bij Heerenveen te tekenen en een rol als derde keus te accepteren. Bekkema zette afgelopen week nog een handtekening onder een contractverlenging die hem tot medio 2024 bij Heerenveen houdt.