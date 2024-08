Er is onduidelijkheid ontstaan over Red Bull Salzburg-spits Karim Konaté. De sterspeler van de Oostenrijkers leek niet ingeschreven te zijn voor de derde voorronde van de Champions League tegen FC Twente, waardoor hij niet in actie zou kunnen komen. Salzburg zelf ontkent dit echter.

Dinsdag staat voor Twente in Oostenrijk het heenduel op het programma tegen de club van trainer Pepijn Lijnders, precies een week later volgt de return in de Grolsch Veste. Mogelijk zonder Konaté dus.

Uit de officiële lijst van de UEFA met alle spelers die zijn ingeschreven, ontbreekt bij Salzburg namelijk de naam van de spits. En dat is enigszins opmerkelijk, want hij wordt gezien als de sterspeler van de Oostenrijkers.

Kijkend naar de selectie van Salzburg op Transfermarkt, vertegenwoordigt Konaté de hoogste transferwaarde: 25 miljoen euro. Datzelfde bedrag geldt overigens voor Oscar Gloukh, een aanvallende middenvelder.

Konaté speelt sinds twee jaar bij Salzburg. Afgelopen seizoen noteerde hij in 38 officiële duels liefst 22 treffers en 8 assists.

Ook aan dit seizoen is de zeventienvoudig international van Ivoorkust goed begonnen. In de twee officiële wedstrijden die hij tot dusver speelde was hij goed voor drie treffers.

Het is niet duidelijk wat de reden is dat Konaté ontbreekt. Volgen Tijmen van Wissing van RTV Oost laat een woordvoerder van de Oostenrijkse club weten dat hij gewoon is ingeschreven, en dat hij niet weet waarom Konaté op de website van de UEFA ontbreekt.

