Goal van Joshua Zirkzee tegen Real Sociedad is mede dankzij oplettende Pol van Boekel niet genoeg voor de winst voor Manchester United

Manchester United heeft donderdagavond niet kunnen winnen op bezoek bij Real Sociedad. De heenwedstrijd in de achtste finale van de Europa League eindigde in een 1-1 gelijkspel. Joshua Zirkzee nam revanche voor zijn gemiste strafschop tegen Fulham van afgelopen weekend door de score te openen in het Estadio Anoeta. Een rake penalty van Mikel Oyarzabal zorgde ervoor dat er geen winnaar van het veld stapte.

Rúben Amorim voerde een aantal wijzigingen door vergeleken met het thuisduel met Fulham. Zo stond Noussair Mazraoui niet als rechtervleugelverdediger, maar als linkercentrale verdediger opgesteld in Spanje. Naast hem speelden Matthijs de Ligt en Leny Yoro. Manuel Ugarte werd vervangen door Casemiro en Alejandro Garnacho kreeg de voorkeur boven Christian Eriksen. Zirkzee stond in de basis, net als Rasmus Højlund.

Manchester United kreeg in het begin van de wedstrijd een aantal mogelijkheden. Zo ondernamen onder meer Højlund, Diogo Dalot en Bruno Fernandes het vijandelijke doel. Laatstgenoemde kwam daarbij het dichtst bij de openingstreffer. De Portugees verschalkte Sociedad-keeper Álex Remiro, maar zag zijn inzet van de lijn gehaald worden door Aritz Elustondo.

Het niveau lag niet per se hoog in de eerste helft. Beide ploegen misten het vertrouwen om goed veldspel te combineren met uitgespeelde kansen. Manchester United noteerde wel de meeste pogingen (zeven, waarvan drie op doel) in het eerste bedrijf. Sociedad had het meeste balbezit (61%).

Garnacho kreeg kort na het begin van de tweede helft een grote kans op de openingstreffer, maar raakte het zijnet. Twee minuten later hielp de Argentijnse vleugelspeler wederom een kans om zeep. Na bijna een uur spelen werd er dan eindelijk gescoord. Zirkzee was de man van de goal. Garnacho kwam vanaf de rechtervleugel naar binnen en de legde de bal terug richting het zestienmetergebied.

Daar kwam Zirkzee aan rennen. De Nederlandse spits schoot in één keer op het vijandelijke doel en zag dat zijn inzet in het net belandde: 0-1. Daar leek Remiro niet helemaal vrijuit te gaan, aangezien dat schot niet naar een hoek ging. Sociedad-trainer Imanol Alguacil besloot enkele minuten na die tegengoal in te grijpen en drie wissels door te voeren.

Die ingrijpende actie wierp zo’n zeven minuten later zijn vruchten af, daar de thuisploeg op gelijke hoogte kwam. Een kopbal van Nayef Aguerd kwam op de hand van Fernandes terecht, maar dat was iedereen in eerste instantie ontgaan. Het was videoscheidsrechter Pol van Boekel die arbiter Ivan Kruzliak naar het scherm riep om dat moment nog even te bekijken. Laatstgenoemde had aan enkele herhalingen genoeg om naar de stip te wijzen.

Oyarzabal faalde oog in oog met André Onana niet en schoot zijn ploeg daardoor weer naast Manchester United: 1-1. Sheraldo Becker viel tien minuten voor tijd nog in. De Surinaams international stond met een afgemeten lage voorzet nog bijna aan de basis van de 2-1, maar Orri Óskarsson kon zijn schot van dichtbij niet op doel krijgen. In de absolute slotfase werd er, mede dankzij een goede redding van Onana, niet meer gescoord.