Go Ahead zet grote vraagtekens bij VAR-besluit tegen PSV: 'Deze lijn loopt toch niet recht?'

Paul Simonis zag de nieuwe stunt van zijn ploeg tegen PSV (3-2) niet aankomen. De trainer van Go Ahead Eagles had na de midweekse zege in de TOTO KNVB Beker een moeilijke wedstrijd verwacht, die het met name in de eerste helft ook werd voor de Deventenaren. Na afloop plaatst Simonis vraagtekens bij een cruciale VAR-beslissing uit de tweede helft.

Simonis had de overwinning van Go Ahead vooraf niet verwacht. "Zeker niet nadat we daar uit hadden gewonnen."

PSV begon goed aan de wedstrijd en stond bij rust verdiend met 1-2 voor. "Ik vond dat PSV het de eerste helft echt goed deed", aldus Simonis. "Die hadden hun huiswerk goed gedaan en ons goed geanalyseerd. Wij kwamen weinig in de drukmomenten hoog op het veld, zij gebruikten de keeper beter, ze roteerden heel veel op het middenveld, waardoor wij helemaal uit het lood kwamen te staan. PSV was echt heer en meester."

In de rust greep Simonis in. "We hebben een en ander omgezet en dat hebben de spelers geweldig tot uitvoer gebracht. In de tweede helft waren we zelfs bovenliggend."

Er waren in de tweede helft twee cruciale VAR-beslissingen die in het nadeel van Go Ahead uitpakten. Eerst werd een penalty die door scheidsrechter Pol van Boekel was toegekend aan Go Ahead vanwege een overtreding van Luuk de Jong teruggedraaid door VAR Stan Teuben. Simonis kan zich in die beslissing vinden. "Het begint erbuiten en hij valt op hem erbinnen."

Even later werd een doelpunt van debutant Oscar Pettersson afgekeurd wegens nipt buitenspel. Simonis vraagt zich af of het goede besluit is genomen door de VAR. "Wat ik zie is dat de lijn niet netjes recht loopt. Het kan aan mij liggen..."

"Ik heb het idee dat de lijn niet evenwijdig loopt aan het zestienmetergebied", aldus Simonis. "Volgens mij is de ruimte bovenin het beeld kleiner dan bovenin. Maar ik ben niet heel goed in wiskunde." Verslaggever Toine van Peperstraten voegt ter verdediging van de VAR toe dat de camera ook niet loodrecht op de juiste lijn staat.