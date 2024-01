Go Ahead recht de rug na bekeruitschakeling met overtuigende zege op Sparta

Go Ahead Eagles heeft zondagavond een comfortabele zege in de Eredivisie geboekt. Willum Thór Willumsson en Victor Edvardsen hielpen trainer René Hake op bezoek bij Sparta aan een 0-2 overwinning. Door de driepunter klimt Go Ahead over Sparta en NEC, die achtste en zevende staan, heen.

René Hake verloor midweeks met Go Ahead in de TOTO KNVB Beker van NEC (2-1). De oefenmeester besloot zijn basisopstelling ten opzichte van dit duel op enkele plaatsen te wijzigen. Zo kreeg Enric Llansana een kans in de basis. Hij verving Philippe Rommens, die door een enkelblessure afwezig was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De bezoekers wisten op Het Kasteel al binnen zeven minuten de ban te breken. Willumsson werd de gevierde man, nadat hij simpel tegen een indraaiende voorzet van Bobby Adekanye aan kon lopen: 0-1.

Go Ahead had in het eerste bedrijf het overwicht en gaf nauwelijks serieuze mogelijkheden weg. Toch kwam Sparta op slag van rust bijna op gelijke hoogte.

Jeffrey de Lange leek verrast door het jagen van Arno Verschueren, schoot tegen de middenvelder aan en zag de bal vervolgens tot zijn grote opluchting net naast zijn eigen doelpaal over de achterlijn rollen.

Vroeg in de tweede helft keek Sparta al tegen een grotere achterstand aan. Djevencio van der Kust maakte een knullige overtreding op Mats Deijl, waarna scheidsrechter Danny Makkelie besloot de bal op de penaltystip te leggen.

Victor Edvardsen ging achter de bal staan en trof vanaf elf meter doel, al zat Nick Olij nog wel in de buurt: 0-2. Met ruim een uur op de klok kreeg Sparta twee grote mogelijkheden om terug in de wedstrijd te komen, echter stuitte zowel Verschueren als Tobias Lauritsen op Go Ahead-doelman De Lange.

In het restant van de wedstrijd maakte Sparta geen aanspraak meer op een aansluitingstreffer. Dat kwam mede door het uitvallen van spits Lauritsen, die zich moest laten vervangen door Rayvien Rosario.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties