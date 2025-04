Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis geeft antwoord op de vraag wat hij zou doen als Ajax zich voor hem meldt

Paul Simons staat dit seizoen nadrukkelijk in de spotlights. Als trainer leidde hij Go Ahead Eagles naar de eerste bekerwinst in de clubgeschiedenis en ook in de Eredivisie laten de Deventenaren voortreffelijk spel zien. Belangstelling in zijn persoon kan niet uitblijven, zou men denken. Simonis zelf denkt er anders over.

Bij Go Ahead is de veertigjarige oefenmeester voor het eerst hoofdtrainer, nadat hij eerder assistent was bij diezelfde club en later sc Heerenveen. Een stap omhoog in de zomer zou al snel zijn, maar wat als trainer zoekende clubs zich toch melden?

“Daar heb ik een zaakwaarnemer voor. Daarin schakel ik af en toe met hem”, geeft Simonis aan voor de camera van ESPN. “Ik had sowieso gezegd dat ik daar voor de bekerfinale niks van wil weten. Je wilt je maar met één ding bezighouden en dat is de bekerfinale.”

Inmiddels is de succestrainer in conclaaf over zijn toekomst, al zit hij goed op zijn plek. “Nu zijn daar gesprekken over. Ik werk hier al drie jaar en alle jaren waren geweldig, dus ik besef me heel goed wat ik hier heb. Dat zal ik niet zomaar inruilen voor ergens een stuiver meer.”

Simonis verwacht niet nu al op de radar van de absolute top te staan. “Ik zei het van de week nog: ik denk niet dat er na één jaar (als hoofdtrainer, red.) een topclub voor mij komt, maar zeker weten doe je dat ook niet. Ik zeg dus niet dat ik honderd procent zeker hier blijf”, plaats de bekerwinnende trainer een kanttekening.

Simonis haalt het voorbeeld van Oliver Edvardsen aan. De bij Go Ahead vertrokken aanvaller noemde een transfer naar Ajax ‘een no-brainer’. “Als er een club van die grote komt, ga je niet zomaar ‘nee’ zeggen”, vindt ook Simonis.

“Dan ga je wel om tafel. Maar nogmaals, ik verwacht niet dat die clubs komen. Ik verwacht dat ik hier volgend jaar gewoon Europese wedstrijden mag meemaken”, besluit hij met het oog op volgend seizoen.