Go Ahead Eagles stelt zich heel duidelijk op in onderhandelingen met Ajax over Oliver Edvardsen

Go Ahead Eagles gaat een transfer van Oliver Edvardsen niet dwarsbomen. De 25-jarige Noor is in vergevorderde onderhandelingen met Ajax over een fraaie stap, wist Voetbal International woensdagavond al te melden.

Edvardsen moet trainer Francesco Farioli van breedte voorzien op de linksbuitenpositie, waar de Italiaan momenteel alleen de beschikking heeft over de talentvolle Mika Godts.

De behendige Edvardsen is dit seizoen een van de sleutelspelers van het uitstekend presterende Go Ahead, dat zo'n drie miljoen euro zal overhouden aan de transfer van de aanvaller.

Edvardsen is bezig aan een ongekend goed seizoen in de Eredivisie. De Noorse aanvaller staat na zestien wedstrijden op negen doelpunten en vier assists. Zijn contract loopt aan het eind van het seizoen af, maar daarin zit een optie voor nog een seizoen.

Ajax-td Alex Kroes, die tussen 2019 en 2022 medebestuurder en grootaandeelhouder was van de Deventenaren, is het goede seizoen van Edvardsen ook opgevallen en hij meldde zich in de slotfase van de transferwindow dus ook bij Kowet.

Go Ahead zal niet al te moeilijk doen over een uitgaande transfer van Edvardsen, zo weet Thijmen van Wissing, journalist bij RTV Oost. Hij sprak namens dat medium met algemeen directeur Jan Willem van Dop.

"Van Dop bevestigt dat hij in gesprek is met Kroes over deal Edvardsen", schrijft de journalist op X. "De overgang lijkt dan ook een kwestie van tijd. Club gaat geen blokkade opwerpen."

"Edvardsen zou aanvankelijk deze zomer al gaan, dus de speler in kwestie nu tegenhouden gaat de directie dan ook niet doen bij een nieuwe miljoenentransfer", besluit Van Wissing. Go Ahead heeft met Tristan van Gilst (De Graafschap) al een vervanger op de korrel.