Go Ahead Eagles schrikt niet van vroege wondergoal NAC en sluit 2024 in stijl af

Go Ahead Eagles heeft 2024 afgesloten met een overwinning. Enkele dagen na de bekerzege op Sparta Rotterdam werd in de eigen Adelaarshorst met 2-1 gewonnen van NAC Breda. Oliver en Victor Edvardsen waren na rust de grote helden van Go Ahead, dat als nummer zeven in de Eredivisie aan de winterstop begint.

De eerste grote kans werd genoteerd in minuut negen. Oliver Antman werd weggestoken door Jakob Breum en stifte de bal maar net naast het doel. Slechts een minuut later scoorde NAC aan de andere kant wél. Na een verkeerde uittrap van Luca Plogmann nam Saná Fernandes de bal aan op de borst, om vervolgens keihard raak te schieten in de rechterhoek: 0-1.

Go Ahead had snel de kans om gelijk te maken, ware het niet dat Oliver Edvardsen de bal van dichtbij naast tikte. NAC had na twintig minuten op 0-2 kunnen en misschien wel móéten komen. Elías Már Ómarsson en Leo Sauer gingen alleen op het doel af, waarna laatstgenoemde jammerlijk naast schoot. Er gebeurde in de beginfase in ieder geval voldoende voor beide doelen.

Oliver Edvardsen liet in het restant van de eerste helft nog een grote kans onbenut en Plogmann redde uitstekend op een knal van Clint Leemans. Een minieme achterstand halverwege voor Go Ahead, dat veerkracht toonde na rust. Een schot van Mats Deijl werd nog van de lijn gehaald, maar enkele minuten later was het wél raak. Deijl kopte de bal door en Victor Edvardsen knalde hard raak in het dak van het Bredase doel: 1-1.

Go Ahead was duidelijk de bovenliggende partij na de gelijkmaker en wist na een uur spelen voor de tweede keer te scoren. Een knal van afstand van Oliver Edvardsen vloog via het hoofd van Jan van den Bergh het doel in: 2-1. NAC, dat het voor rust nog goed deed in De Adelaarshorst, was het momentum kwijt en wist nauwelijks nog gevaar te stichten voor het doel van de thuisclub.

Als Go Ahead het vizier wat scherper had afgesteld, dan waren er meer doelpunten gevallen in de slotfase. Na een vlotte counter schoot Oliver Edvardsen in kansrijke positie over, tot afgrijzen van de Go Ahead-fans. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van de bezoekers uit Breda.

NAC kroop in de laatste tien minuten wat meer uit zijn schulp en zocht nadrukkelijker het doel van Go Ahead op. De Deventenaren loerden op de ruimte achter de Bredase defensie. Er kwam geen verandering meer in de stand, waardoor Go Ahead drie punten mag bijschrijven en met een goed gevoel aan de Kerst begint.