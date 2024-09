Go Ahead Eagles dankt Oliver Edvardsen voor knappe zege in Groningen

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag een knappe zege geboekt in de Eredivisie. De Deventenaren versloegen FC Groningen met 0-1 dankzij een treffer van Oliver Edvardsen. Dankzij de zege klimt Go Ahead over Groningen heen op de ranglijst. Go Ahead staat zevende, Groningen achtste.

FC Groningen begon met maar liefst zeven spelers uit de eigen provincie in de opstelling. Wouter Prins verving de geschorste Marvin Peersman en vormde met Thijmen Blokzijl, Leandro Bacuna, Luciano Valente, Jorg Schreuders, Thom van Bergen en Romano Postema de zeven Groningers.

De eerste kans was al vroeg voor de bezoekers. Na slordig balverlies van Luciano Valente had de thuisploeg het geluk dat Oliver Antman oog in oog met Etienne Vaessen over mikte.

Na een kwartier was Jakob Breum ook dicht bij de openingstreffer. Bacuna wierp zich echter voor de bal, waardoor Vaessen niet in hoefde te grijpen. Minuten later leek Groningen de openingstreffer te maken.

Romano Postema verschalkte doelman Luca Plogmann en dacht zo zijn eerste treffer van het seizoen te noteren. Na VAR-beraad ging er wegens buitenspel een streep door het doelpunt van de spits.

Go Ahead bleef echter de bovenliggende partij en het was een klein wonder dat het via opnieuw Antman niet de brilstand van het bord veegde. Nadat Victor Edvardsen Vaessen was gepasseerd en de bal voorgaf, kreeg Antman de bal niet in het net.

Ook in het tweede bedrijf was Kowet een aantal keer dicht bij een treffer. Vaessen redde nog eens uitstekend op een vrije trap van Breum en ook een rake kopbal van Gerrit Nauber ging na een VAR-ingreep niet door.

Met nog een kwartier op de klok was het eindelijk raak voor de ploeg van trainer Paul Simonis. Oliver Edvardsen kon van dichtbij binnentikken nadat Vaessen een inzet van Finn Stokkers niet goed pareerde: 0-1.

In de slotfase kwam Oliver Edvardsen nog dicht bij zijn tweede van de middag. Dit keer had hij de pech dat zijn inzet de paal trof. Groningen wist aan de andere kant geen grote kans meer bij elkaar te spelen.