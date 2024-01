Gimenez verklaart keuze voor Mexico: ‘Hij is de beste voetballer ooit, maar...’

Santiago Gimenez heeft in gesprek met het Argentijnse TyC Sports onthuld waarom hij niet voor de Argentijnse, maar de Mexicaanse nationale ploeg speelt. De spits van Feyenoord werd geboren in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, maar speelt zijn interlands in het shirt van Mexico.

Santiago Gimenez is de zoon van voormalig voetballer Christian Gimenez. Laatstgenoemde bracht een deel van zijn carrière door bij Veracruz in Mexico. De plek waar Santiago Gimenez is opgegroeid.

De topscorer van de Eredivisie twijfelde dan ook niet over de keuze tussen Argentinië en Mexico. “Ik wilde niet wachten op het telefoontje van Lionel Scaloni (bondscoach van Argentinië, red.). Ik ben blij met de keuze die ik heb gemaakt.”

Zelfs de mogelijkheid om samen te spelen met Lionel Messi kon Gimenez niet overtuigen om voor la Albiceleste uit te komen. “Messi is niet normaal. Ik hou zoveel van hem. Voor mij is hij de beste uit de geschiedenis van het voetbal.”

“Maar ik wilde de beslissing niet van hem laten afhangen", gaat Gimenez verder. “Het is beter om tegen hem te spelen. Ik heb de keuze voor Mexico met mijn hart gemaakt”, besluit de 22-jarige goaltjesdief.

Gimenez kwam in de zomer van 2022 voor zes miljoen euro over Cruz Azul. In Rotterdam wist de Mexicaans international 43 doelpunten te maken in 67 optredens voor de club.

Door zijn scoringsdrift zit hij inmiddels standaard bij de selectie van het Mexicaanse elftal. Sinds zijn debuut in april van 2022 wist hij 4 keer het net te vinden in 24 interlands voor el Tri.

