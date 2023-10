Gimenez laat van zich horen na transfergerucht: ‘In de afgelopen dagen...’

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 19:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:17

Santiago Gimenez drukt de recente transfergeruchten over zijn persoon eigenhandig de kop in. Donderdag vertelde Morris Pagniello, de vermeende zaakwaarnemer van de spits van Feyenoord, tegenover Tuttomercatoweb dat Real Madrid en Tottenham Hotspur momenteel het dichtst bij de handtekening van Gimenez zijn. Deze uitspraken werden gretig opgepikt door verschillende media, maar daarna ook weer snel ontkend door transfermarktexpert Fabrizio Romano. Gimenez voelt zich nu eveneens genoodzaakt te reageren.

"In de afgelopen dagen hebben mensen ver van mijn kamp het over mij en mijn toekomst gehad”, zegt Gimenez op X. “Ik heb GEEN zaakwaarnemer”, benadrukt de Mexicaanse doelpuntenmachine. “De enige persoon die mijn belangen behartigt is mijn vader, met de hulp van Mariel Duayhe.”

Duayhe is een vrouwelijke agente die Gimenez begeleidde bij zijn transfer van Cruz Azul naar de Stadionclub. "Hecht geen waarde aan uitspraken van andere mensen. Als we nieuws te delen hebben, laten we het jullie weten”, zo besluit Gimenez.

Het door Pagniello aangewakkerde gerucht werd eerder ook al ontkracht door Romano. “Wat ik vandaag (vrijdag, red.) duidelijk wil maken: veel mensen vragen mij over Real Madrid en Tottenham, want er was een interview met iemand dicht bij de speler. Wat ik kan vertellen nadat ik heb gesproken met directe bronnen, is dat Gimenez geen zaakwaarnemer heeft. Er is geen externe partij die over zijn toekomst beslist.”

Romano zelf denkt wel te weten wat er nodig is om Gimenez te kopen. “Ik heb gehoord dat er 45 miljoen euro nodig is om Gimenez los te weken bij Feyenoord. Laten we zien of het in de winterse transferperiode of in de zomer gaat gebeuren. Het hangt meer af van Feyenoord dan van de speler. De interesse van veel clubs is er.” Transfermarkt schat de marktwaarde van Gimenez overigens in op 40 miljoen euro.

Volgens Romano heeft Tottenham wel al meermaals scouts naar Nederland gestuurd. “Scouts van Tottenham hebben Gimenez vorig seizoen al gevolgd. Hij is zeker een interessante speler voor Tottenham en andere clubs. Op dit moment is er geen verklaring van mensen rondom de speler.”

Gimenez ligt in De Kuip nog tot medio 2027 vast. Dit Eredivisie-seizoen was hij in negen duels al goed voor dertien goals. Ook in Europa weet de Mexicaans international zijn naam steeds meer te vestigen. Zo luisterde de spits van Feyenoord zijn Champions League-debuut woensdagavond op met twee doelpunten tegen Lazio (3-1 winst).