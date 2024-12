Gianni Infantino reageert direct op kritiek op keuze voor Saudi-Arabië als gastland voor het WK 2034

Gianni Infantino heeft gereageerd op het besluit het WK 2034 in Saudi-Arabië af te werken. Woensdag wees de FIFA officieel de gastlanden voor het WK van 2030 en 2034 aan, en er was veel kritiek op de keuzes van het voetbalorgaan. De voorzitter van de FIFA veegt de kritieken en angsten van tafel.

Het WK van 2030 wordt gehouden in Marokko, Spanje en Portugal. De eerste drie duels worden gespeeld in Argentinië, Paraguay en Uruguay: een besluit dat bij klimaatactivisten zorgt voor kritiek vanwege de vele vluchten die genomen zullen worden.

Het WK van 2034 gaat, zoals verwacht, naar Saudi-Arabië. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is niet blij met deze beslissing. “De toekenning van het WK 2034 aan Saudi-Arabië zonder geloofwaardige garanties voor hervormingen zal een menselijke tol eisen”, meldde de organisatie eerder.

Infantino reageert na de bekendmaking van de FIFA op de kritieken en angsten. “In een verdeelde wereld hebben we eenheid getoond. We maken allemaal deel uit van een wereldwijde gemeenschap. We zijn niet allemaal gelijk. Dat weten we, maar we leren elkaar te accepteren met onze verschillen als onderdeel van deze wereldwijde gemeenschap.”

“We respecteren elkaar”, vervolgt Infantino. “Er zijn veel dingen in onze imperfecte wereld die beter kunnen, die beter moeten, in elk land en er zijn veel lessen te leren en manieren om te verbeteren. Maar we zijn inclusief en we discrimineren niet. En we willen een positieve maatschappelijke impact hebben.”

“Dit is wat we verwachten en waar we naar uitkijken: sociale verbeteringen, positieve impact op mensenrechten. Dat is een van de verantwoordelijkheden van het organiseren van een WK.”

"De wereld zal natuurlijk toekijken en het is ook positief dat de unieke focus van een evenement als het WK voetbal ligt op wat er beter kan en moet. Zo kunnen we dit effectief aanpakken en een echte, blijvende verandering bewerkstelligen”, aldus Infantino.