‘Gewilde José Mourinho kan opvallende stap maken in de voetballerij’

José Mourinho heeft de mogelijkheid om als technisch directeur aan de slag te gaan bij Al-Qadisiya, zo meldt Gianluigi Longari. De Italiaanse journalist van Sport Italia weet dat de Portugees een aanbieding in beraad heeft bij de Saudische promovendus.

De naam van Mourinho werd de voorbije maanden met verschillende clubs in verband gebracht. Zo zou een terugkeer naar Chelsea op de rol staan en viel zijn naam ook bij Bayern München. Vanuit Turkije toonde Besiktas interesse.

Mourinho kan echter voor een nieuwe rol gaan, daar Longari meldt dat de 61-jarige coach als technisch directeur aan de slag kan in de hoogste Saudische voetbalcompetitie. Al-Qadisiya is als koploper op het tweede niveau al verzekerd van promotie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De stap zou opmerkelijk zijn, daar Mourinho nog niet openlijk heeft aangegeven klaar te zijn met het trainersvak. Tijdens een toespraak in februari van dit jaar beweerde hij zelfs nog vol energie te zitten.

“Het is niet zo dat ik 61 ben en dat ik wil stoppen op mijn 65e", sprak Mourinho. "Dat kan helemaal niet. Er is nog een lange weg te gaan." Het is dan ook zeer de vraag of Mourinho op het aanbod ingaat.

Mourinho werd in januari ontslagen door AS Roma, de club waarmee hij in 2022 beslag legde op de Conference League en afgelopen seizoen een strafschoppenserie verwijderd was van Europa League-winst.

Al-Qadisiya is de trotse koploper op het tweede niveau in Saudi-Arabië. Met nog twee wedstrijden te gaan kan directe promotie naar de Saudi Pro League de club niet meer ontgaan.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties