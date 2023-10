‘Gestopt’ Feyenoord-talent duikt plotseling op in aanloop naar duel in Engeland

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 09:57 • Wessel Antes • Laatste update: 10:06

Het lijkt erop dat Guus Baars (20) momenteel met de selectie van Feyenoord Onder 21 in Londen is. Op een video van de Rotterdamse landskampioen zelf verschijnt de voormalig verdediger plotseling in beeld. Baars zette in augustus abrupt een punt achter zijn spelersloopbaan om zich te focussen op ‘andere dingen’. De vraag waarom hij met Feyenoord in Engeland is houdt supporters op X bezig.

Het beloftenelftal van Melvin Boel neemt het dinsdagavond om 20:00 uur (Nederlandse tijd) op tegen de leeftijdsgenoten van Fulham in het kader van de Premier League International Cup. Dit is een jeugdtoernooi waarin twaalf jeugdelftallen van Premier League-clubs strijden tegen twaalf jeugdteams uit de rest van Europa.

Guus Baars mee met O21 naar Fulham (?) pic.twitter.com/xCl9d2PRHZ — Feyenoord Youth Watcher (@Varkenoordfan) October 31, 2023

Feyenoord speelt in de groepsfase van het toernooi tegen Fulham, Everton, Liverpool en Crystal Palace. Maandagavond deelden de Rotterdammers een video van het beloftenelftal tijdens de reis naar Londen. Een opvallende aanwezige in het filmpje is Baars, die overigens niet op de spelerslijst van Boel staat.

De grote vraag die nu heerst bij de aanhang van Feyenoord is waarom Baars deel uitmaakt van de groep die naar Londen is afgereisd. Onder anderen Feyenoord Youth Watcher, een van de grootste liefhebbers van de jeugdopleiding van de club, vraagt zich het af op X. Op Instagram plaatst Baars zelf een foto vanuit een vliegtuig. Of dat hetzelfde vliegtuig is waar de spelers van Feyenoord Onder 21 in zaten is onbekend. Mogelijk vlogen Baars en het beloftenelftal toevallig op hetzelfde moment vanaf dezelfde luchthaven.

Verwijderde afscheidsvideo

Op de Instagrampagina van Baars valt overigens ook te zien dat zijn afscheidsvideo is verwijderd. In augustus ging hij viraal met een filmpje waarin hij zijn afscheid als profvoetballer aankondigde. Baars gaf in de opzienbarende video aan het plezier in het voetbal te zijn kwijtgeraakt en zich te willen bekeren tot de islam.

De bewuste video is inmiddels dus verdwenen van de Instagrampagina van Baars, waarop nog wel foto’s uit zijn tijd bij FC Dordrecht en Feyenoord te zien zijn. In gesprek met Voetbal International gaf de geboren Rotterdammer onlangs aan te overwegen het profvoetbal toch weer op te pakken.

“Ik was door meerdere redenen het plezier kwijt, maar ik heb nu toch weer de honger”, begon Baars zijn betoog. “Dat had ik zelf totaal niet verwacht, maar ik ben er wel blij mee.” Baars gaf aan dat hij zijn conditie op peil houdt en hoopt in januari aan de slag te gaan bij een nieuwe club. “Het liefst een club in een islamitisch land. Dan kan ik mijn hobby uitoefenen, de Arabische taal leren en mezelf nog meer in het geloof verdiepen. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik was hiervoor een versie van mezelf die niet helemaal klopte. En ik voel me zeker ook gelukkiger.”