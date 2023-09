Gernot Trauner lovend over Feyenoord-debutant met ‘crazy quality’

Zondag, 3 september 2023 om 15:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:25

Gernot Trauner is zeer tevreden over de eerste speelminuten van Ondrej Lingr en Luka Ivanusec in het shirt van Feyenoord. De centrumverdediger is met name lovend over Ivanusec, die het vertrouwen kreeg van trainer Arne Slot en een aantal goede dingen liet zien op de linksbuitenpositie. Mede door de inbreng van de debutanten won het oppermachtige Feyenoord met 1-5 van het zeer povere FC Utrecht.

"Lingr liet zijn kwaliteiten zien met de assist (de 1-5 van Yankuba Minteh, red.) en Ivanusec over de hele wedstrijd. Aan de bal heeft hij echt crazy quality, dat heeft hij vandaag wel laten zien. We zijn blij dat ze hier zijn en hopelijk kunnen ze ons helpen", laat Trauner na afloop van de ruime overwinning in De Galgenwaard weten in gesprek met Toine van Peperstraten van ESPN. Ivanusec had overigens ook een assist: hij stelde in de eerste helft Calvin Stengs in staat om van dichtbij de 1-2 aan te tekenen.

Slot

Slot is net als Trauner goed te spreken over het debuut van Ivanusec bij Feyenoord. "Het speelt denk ik lekker in een elftal dat zo goed samenspeelt", oordeelt de winnende coach. "Wat je vooral gezien hebt vandaag, is dat dit elftal nu ongeveer een week of twee met elkaar traint. Dan zie je wat wij kunnen. Dan kunnen wij heel goed voetballen en dat ook omzetten in kansen en doelpunten. Dat maakt het nog vervelender dat we de selectie in de eerste twee wedstrijden nog niet op orde hadden, maar dat was het wachten op Ivanusec wel waard als je hem nu ziet spelen."

De trainer van Feyenoord ziet Ivanusec op één onderdeel excelleren. "Luka is goed in de één-tegen-één, vaardig en vooral een volwassen speler. Waar onze buitenspelers altijd wel bekend staan dat ze pieken en dalen hebben, heeft hij veel meer stabiliteit in zijn spel. Dat onderscheidt hem op dit moment van de andere spelers die we tot onze beschikking hebben", is Slot complimenteus richting Ivanusec.