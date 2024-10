Gernot Trauner behoudt basisplek bij Feyenoord tegen Benfica; ook Bueno speelt

Feyenoord treedt woensdagavond ongewijzigd aan in het Champions League-duel met Benfica, zo blijkt uit de opstelling die de Rotterdammers zojuist hebben bekendgemaakt. Het duel in Estádio Da Luz begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Timon Wellenreuther staat onder de lat in Lissabon, waar Gernot Trauner en Hugo Bueno ‘gewoon’ in de defensie staan. Bueno had lichte klachten, terwijl er vragen waren over de belastbaarheid van Trauner. Beide spelers zijn echter fit en staan aan de aftrap, net als collega-verdedigers Jordan Lotomba en Dávid Hancko.

Het middenveld wordt gevormd door Quinten Timber, Hwang In-beom en de meer aanvallend ingestelde Antoni Milambo. Voorin wordt spits Ayase Ueda geflankeerd door Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links).

Priske kan in Portugal niet beschikken over Quilindschy Hartman, Santiago Gimenez, Calvin Stengs, Bart Nieuwkoop, Chris-Kévin Nadje en Gjivai Zechiël. De twee laatstgenoemden zijn er zondag mogelijk weer bij, wanneer Feyenoord op bezoek gaat bij de huidige twee van Nederland: FC Utrecht.

Aan Feyenoord woensdagavond de taak om de stijgende lijn door te zetten. Met Benfica treft de ploeg van Priske wel een taaie tegenstander, die Feyenoord in de voorbereiding compleet wegspeelde (5-0). Inmiddels lijkt Feyenoord een stuk verder, wat afgelopen weekend tot uiting kwam tegen Go Ahead Eagles (1-5).

“We zitten in een goede periode”, vertelde Priske op de persconferentie. “Ik zie ons de laatste weken steeds beter worden, onder meer in tactische elementen. De spelers groeien en weten steeds beter wat er wordt gevraagd. Zo was de 0-4 van zaterdag tegen Go Ahead Eagles daar een voorbeeld van.”

Opstelling Benfica: Trubin; Bah, Araújo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kökçü; Di María, Pavlidis, Aktürkoglu.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Timber; Osman, Ueda, Paixão.