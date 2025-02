Georginio Wijnaldum scoort twee keer en verslaat Cristiano Ronaldo, bizarre rode kaart voor Jhon Durán

Al-Ettifaq heeft vrijdagavond aan de hand van Georginio Wijnaldum een 2-3 overwinning geboekt op Al-Nassr. De 34-jarige middenvelder was twee keer trefzeker en versloeg daarmee onder meer Cristiano Ronaldo en Jhon Durán, die in de blessuretijd nog met rood werd weggestuurd.

Al-Ettifaq is dit seizoen niet meer dan een middenmoter in de Saudi Pro League en leek bij voorbaat dan ook weinig kans te maken op bezoek bij nummer vier Al-Nassr. Niets bleek minder waar. Nadat Ayman Yahya de thuisploeg op voorsprong had gezet, trok Wijnaldum de score na een klein uur weer gelijk.

De 96-voudig Oranje-international profiteerde van een slippertje achterin, passeerde de doelman en rondde daarna koeltjes af. Nadat Mohammed Al-Fatil de voorsprong had hersteld voor Al-Nassr, kwam de ploeg van Wijnaldum nogmaals helemaal terug.

Eerst werd de score weer gelijk getrokken door een eigen doelpunt van diezelfde Al-Fatil. Daarna was het Wijnaldum die, een minuut voor tijd, de eindstand op het bord zette.

Na een goede combinatie kwam hij aan de bal in het vijandelijke strafschopgebied en haalde hij geweldig uit in de rechterbovenhoek. Het was zijn vijfde treffer in de laatste vier wedstrijden. Recordaankoop Durán werd in de slotfase weggestuurd, na een ogenschijnlijk heel licht tikje op het achterhoofd van zijn tegenstander.