Genee doet schrikbarende claim over Ajax; Advocaat gelooft er niets van

Maandag, 20 november 2023 om 23:31 • Jeroen van Poppel

Wilfred Genee claimt dat de selectie van Ajax er op conditioneel vlak schrikbarend slecht voorstaat. De presentator van Veronica Offside claimt dat van interne bronnen bij de club te hebben vernomen, maar tafelgast Dick Advocaat trekt dat meteen ernstig in twijfel.

"Ik kreeg berichten door, dat er data is verschenen waaruit blijkt dat Ajax er conditioneel zo slecht voor staat dat iedereen zich helemaal is rot geschrokken binnen die club", meldt Genee in de talkshow. "Moeten we dit niet serieus nemen?"

Dick Advocaat gelooft er niets van. "Daar word ik een beetje moe van, hoor. Nee, je hebt toch als mensen ogen gekregen, om te kijken wie fit is en wie niet", zegt Advocaat, die te horen krijgt dat data niet liegt. "Data kan ondersteunen, maar voor de rest toch niks?"

Genee gaat verder: "Als je die data vergelijkt met de periode van Erik ten Hag, die van Alfred Schreuder en de trainers daarna, dat moet een enorm verschil zijn", aldus de presentator.

"De laatste twintig minuten van een wedstrijd schijnen de spelers helemaal op te zijn, dan is het leeg." Advocaat wil logischerwijs weten van wie Genee die informatie heeft. "Dat mag ik niet vertellen, haha. Het is toch opmerkelijk, dat een club als Ajax conditioneel tekortschiet."

Volgens Genee begon het conditionele probleem al veel eerder bij Ajax. "Dat speelde al een beetje onder Schreuder, begreep ik."